Допомагав катувати та вбивати українців: під Києвом затримали пособника окупантів - фото

Звірства окупантів у Бучі змусили здригнутися весь світ, проте допомагали росіянам і місцеві жителі-зрадники. Одного з них Служба безпеки України затримала у Бучі.

Про це повідомляє прес-центр СБУ, інформує Апостроф.

Цей зрадник брав участь у каральних рейдах окупантів у Бучі та допомагав ворогові виявляти та фізично знищувати учасників руху опору. Він запропонував росіянам допомогу з власної ініціативи та отримав від них вогнепальну зброю, військову форму російського зразка та "інструкції".

Відомо, що разом із окупантами він на БТРі увірвався до будинку свого знайомого, де проводив незаконний обшук та намагався виявити бійців Тероборони.

У разі захоплення Київської області він планував увійти до складу окупаційної адміністрації та продовжити репресії проти українців.

Після визволення міста колаборант не поїхав і намагався приховати свої злочини. Для цього він вступив до лав добровольчого формування місцевої територіальної громади. Під виглядом захисника зрадник сподівався уникнути правосуддя.

За даними слідства, надалі він планував відновити свої зв'язки з окупантами для передачі їм розвідданих про дислокацію та переміщення українських військ територією регіону. Проте його своєчасно викрило СБУ.

Колаборанту повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув'язнення.


Олена Руденко, Апостроф





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