Іран постачає Росії зброю назло Сполученим Штатам – The New York Times

Москву та Тегеран об’єднують міжнародна ізоляція, внутрішня криза та конфлікт із Заходом, інформує ZN.ua.

Іран постачає Росії зброю назло Сполученим Штатам – The New York Times
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Іранські безпілотники, якими Росія бомбардує столицю і міста України, стали найпереконливішим доказом того, що Тегеран став одним із небагатьох і все ближчим союзником Кремля, пропонуючи як зброю, так і міжнародну підтримку, якої так не вистачає Росії. Немає глибокої любові між Росією, яка нещодавно стала ізгоєм за напад на Україну, та Іраном, який давно є однією з найбільш ізольованих держав у світі. Але обидва авторитарні уряди, які страждають від санкцій Заходу, вважають США своїм великим ворогом та загрозою їхній владі. Про це у своїй статті для The New York Times пише журналіст Ніл Макфаркуар.

«Це зручне партнерство між двома диктатурами», – сказав експерт з Ірану у вашингтонському Фонді Карнегі за міжнародний мир Карім Саджадпур.

Обидві країни перебувають у глибокій кризі. Іран намагається придушити вуличні протести, які є найсерйознішим викликом для уряду за останні роки, тоді як Росія намагається впоратися зі зростанням розбрату через невдалу військову операцію та непопулярну мобілізацію. Альянс між Москвою та Тегераном має численні міжнародні наслідки, затьмарюючи перспективи нової ядерної угоди та посилюючи тиск на Ізраїль, заклятого ворога Ірану, що той фактично став на бік України у війні.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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