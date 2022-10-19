США отримують інформацію від представників російської влади, які вже думають про майбутнє без Путіна — агент американської розвідки у відставці

Жодні зливи в ЗМІ не зрівняються з інформацією, якою володіють в Білому домі, додав він, інформує ZN.ua.

США отримують інформацію від представників російської влади, які вже думають про майбутнє без Путіна — агент американської розвідки у відставці
© Офіційний сайт Кремля

Спеціальний агент військової розвідки США у відставці Девід Дебатто заявив, що американська розвідка у Росії працює дуже добре - у Вашингтоні знають все, що відбувається в Кремлі. Журналістам "24 каналу" він пояснив, що робота розвідувальників останніми роками дещо змінилася.

Йдеться про перехід від використання безпосередньо агентів до застосування електронних засобів розвідки, зокрема й супутників. Проте агенти США у Москві все ще дислокуються у великій кількості.

"Зараз відбувається наступне – за спиною Путіна фактично починають ділити владу, і ті, хто знають про те, що Путін не вічний, починають задумуватися про власне майбутнє. Тобто дані надходять і від цих людей, чого б ніколи не сталося 2 чи 3 роки тому", – пояснив агент Дебатто.

Він зауважив, що іноді дані від агентів потрапляють у пресу, проте це дрібниці, якщо порівнювати їх з інформацією, якою володіють у Білому домі. Та навіть те, що публікують ЗМІ, часто є правдою.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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