Білорусь підтягнула до кордону «Ярси» та «Кинджали»: воєнний аналітик оцінив ймовірність наступу

Останні декілька днів в українському інфополі знову активізувались роздуми про можливий наступ із Білорусі, зважаючи на концентрацію на території цієї країни наземних сил армії РФ . Про підготовку Мінська до наступу пише воєнний історик та аналітик Роман Пономаренко.

“Крім сухопутних частин, до кордону з Україною підтягуються мобільні стратегічні ракеті комплекси «Ярс», носії ракет «Кинджал» та інша техніка. Готується для дій і армія Білорусі, кажуть, там вже почали малювати на техніці новий тактичний знак – трикутник з цифрою 2», - зазначає історик, який водночас є автором низки книжок про історію українського війська.