Білорусь підтягнула до кордону «Ярси» та «Кинджали»: воєнний аналітик оцінив ймовірність наступу

Путін замислив переломити хід воєнних дій новим наступом на Київ, оскільки в російсько-радянській воєнній історії «фактор столиці» завжди був одним з ключових. Але чи вдасться Кремлю реалізувати плани після знакових поразок на підступах до української столиці, інформує ZN.ua?

Білорусь підтягнула до кордону «Ярси» та «Кинджали»: воєнний аналітик оцінив ймовірність наступу
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Останні декілька днів в українському інфополі знову активізувались роздуми про можливий наступ із Білорусі, зважаючи на концентрацію на території цієї країни наземних сил армії РФ. Про підготовку Мінська до наступу пише воєнний історик та аналітик Роман Пономаренко.

“Крім сухопутних частин, до кордону з Україною підтягуються мобільні стратегічні ракеті комплекси «Ярс», носії ракет «Кинджал» та інша техніка. Готується для дій і армія Білорусі, кажуть, там вже почали малювати на техніці новий тактичний знак – трикутник з цифрою 2», - зазначає історик, який водночас є автором низки книжок про історію українського війська.


Оксана Коваль, ZN.ua





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