На Херсонщині росіяни зводять фортифікаційні споруди з награбованого в цивільних – Генштаб

У такий спосіб окупанти посилюють свою оборону.

На Херсонщині росіяни зводять фортифікаційні споруди з награбованого в цивільних – Генштаб
© Минобороны РоSSии/t.me

Російські окупанти вчиняють всі можливі воєнні злочини. Зокрема у Херсонській області вони будують фортифікаційні споруди з награбованого в місцевих жителів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні за 18 жовтня.

«Порушуючи всі норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, російські окупанти зводять фортифікаційні споруди за рахунок грабунку місцевого населення. Так, у населеному пункті Благодатне Херсонської області, з приватних домогосподарств мирних громадян вилучають будівельні матеріали та металеві конструкції садиб для обладнання інженерних укріплень», – йдеться у зведенні Генштабу.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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