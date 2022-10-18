На Херсонщині росіяни зводять фортифікаційні споруди з награбованого в цивільних – Генштаб

Російські окупанти вчиняють всі можливі воєнні злочини. Зокрема у Херсонській області вони будують фортифікаційні споруди з награбованого в місцевих жителів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні за 18 жовтня.

«Порушуючи всі норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, російські окупанти зводять фортифікаційні споруди за рахунок грабунку місцевого населення. Так, у населеному пункті Благодатне Херсонської області, з приватних домогосподарств мирних громадян вилучають будівельні матеріали та металеві конструкції садиб для обладнання інженерних укріплень», – йдеться у зведенні Генштабу.