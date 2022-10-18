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2022-10-18
На Херсонщині росіяни зводять фортифікаційні споруди з награбованого в цивільних – Генштаб
У такий спосіб окупанти посилюють свою оборону.
© Минобороны РоSSии/t.me
Російські окупанти вчиняють всі можливі воєнні злочини. Зокрема у Херсонській області вони будують фортифікаційні споруди з награбованого в місцевих жителів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму ранковому
«Порушуючи всі норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, російські окупанти зводять фортифікаційні споруди за рахунок грабунку місцевого населення. Так, у населеному пункті Благодатне Херсонської області, з приватних домогосподарств мирних громадян вилучають будівельні матеріали та металеві конструкції садиб для обладнання інженерних укріплень», – йдеться у зведенні Генштабу.
Юлія Лавришин, ZN.ua