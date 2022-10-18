Слідчі Німеччини вважають, що вибухи на «Північних потоках» були результатом диверсії — WSJ

За словами офіційних осіб, знайомих із розслідуванням, німецькі слідчі встановили, що серія вибухів на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік – 2», ймовірно, була спричинена диверсією, що підтверджує подібні попередні висновки розслідування Швеції, повідомляє The Wall Street Journal.

Німецькі слідчі не змогли остаточно пов’язати диверсію з конкретним винуватцем, але деякі офіційні особи заявили про припущення, що за вибухами стоїть Росія.

Вибухи призвели до витоку трьох із чотирьох труб, які є частиною газопроводів Nord Stream і Nord Stream 2, побудованих для транспортування газу з Росії до Європи.

Москва заперечує відповідальність і заявляє, що вибухи були терактом, спрямованим проти інтересів Росії. Розслідування Швеції на початку цього місяця дійшло висновку, що вибухи, які відбулися наприкінці вересня, ймовірно, були спричинені диверсією, але воно також не назвало винного. В НАТО також заявили, що вибухи є результатом диверсії, але не надали жодних доказів і не назвали винного.

Деякі німецькі офіційні особи вважають малоймовірним, що диверсія була здійснена військовим підводним човном, посилаючись на відносно невелику глибину і зазвичай ретельний моніторинг руху підводних човнів, що здійснюється військово-морськими силами НАТО в цьому районі. Одна з версій полягає в тому, що вибухові пристрої були скинуті з корабля, а потім приведені в дію дистанційно, заявили німецькі офіційні особи.

«Північний потік» був основним газопроводом для експорту газу російським державним енергетичним гігантом «Газпром» до Західної Європи, поки компанія не почала скорочувати поставки цього літа. Вона припинила всі поставки в серпні, посилаючись на технічні проблеми та санкції Заходу. Тоді Москва заявила, що експорт буде закритий на невизначений термін.

Офіційні особи в деяких західних столицях заявили, що зупинка поставок газу була політичним кроком у відповідь на санкції, спричинені вторгненням Росії в Україну. «Північний потік-2», новий газопровід, так і не був введений в експлуатацію.

Єдиним газопроводом, який не постраждав від вибухів, була одна з двох ниток «Північного потоку-2». Німеччина відмовилася сертифікувати «Північний потік-2» після нападу Росії на Україну. Минулого тижня президент РФ Владімір Путін звинуватив Захід у краху поставок енергоресурсів і заявив, що «потрібно лише відкрити кран», щоб відновити постачання газу до Німеччини через непошкоджену нитку «Північного потоку-2».

Деякі німецькі офіційні особи кажуть, що Росія намагається посилити тиск на політиків Німеччини, щоб вони відкрили «Північний потік-2». У Німеччині дедалі частіше відбуваються протести проти санкцій на тлі різкого зростання рахунків за опалення та електроенергію. Однак речниця уряду країни заявила, що запускати газопровід «Північний потік-2» не планують.

Трубопроводи Nord Stream і Nord Stream 2 проходять через води Німеччини, Швеції та Данії. Усі три країни розслідують інцидент. Влада Швеції та Данії ще не оприлюднила багато деталей своїх розслідувань. Федеральна прокуратура Німеччини почала розслідування за фактом нападів за підозрою в диверсії.

У Швеції розслідування веде контррозвідка країни. У Данії та Німеччині до розслідувань залучені поліція та військово-морські сили цих країн. З адміністративних причин, які регулюють міжвідомчий обмін розвідданими, Швеція не проводить спільного розслідування з двома сусідами, але офіційні особи кажуть, що три країни тісно співпрацюють одна з одною, а також з партнерами по НАТО.

Глибина моря в районі, де сталися вибухи, становить близько 70 метрів. За словами чиновників, через глибину та погодні умови, зокрема підводні течії, німецькі слідчі не змогли залучити водолазів. Замість цього вони покладалися на військово-морські підводні дрони і кораблі.

Зображення з місць вибухів вказують на те, що вибухівка була потужністю близько 500 кілограмів у тротиловому еквіваленті, за словами німецьких чиновників.