Ухвалення нового закону про СБУ без запобіжників створить серйозні корупційні ризики — Шабунін

Під ударом може опинитись також і свобода слова в ЗМІ.

Ухвалення нового закону про СБУ без запобіжників створить серйозні корупційні ризики — Шабунін
© Служба безпеки України

Найближчим часом Верховна Рада в першому читанні планує проголосувати законопроєкт щодо діяльності СБУ7684-1, який з одного боку посилить контррозвідку в рамках нереформованого органу, однак з іншого створить умови для тиску на бізнес та атак проти опонентів влади чи будь-кого іншого.

«Додаткові повноваження отримає і та частина СБУ, яка, на жаль, не спромоглася виявити громадянина Росії на чолі господарського судочинства України. І не лише там», - вказує керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Як приклад він навів відкриття кримінальної справи щодо ексзаступника міністра охорони здоров’я Павла Ковтонюка, яка є помстою за реформу медичних закупівель, корупцію на яких до цього «кришувала» економічна контррозвідка СБУ.

Серед потенційних ризиків закону – спрощення отримання дозволу на прослуховування громадян, в тому числі і народних депутатів.

«Де гарантія, що погана частина Служби не використає це для переслідування чи політичного тиску?», - зазначив Шабунін.

Також проєкт закону передбачає право СБУ в судовому порядку обмежувати доступ до сайтів, що відкриває двері для ручної цензури.

«А ще один пункт ставить під ризик конкурс до НАБУ та Вищої кваліфкомісії суддів. Бо СБУ отримає інструменти впливу на будь-які конкурсні процедури через механізм “контррозвідувальних опитувань”, офіційних застережень та рекомендацій», - додав один із найважливіших ризиків керівник ЦПК.

Він зазначив, що попри необхідність надати СБУ в умовах війни більше повноважень, одночасно необхідно вживати запобіжники від зловживання ними тою частиною Служби, яка працює на власні інтереси, а не інтереси держави та суспільства.


Ірина Знась, ZN.ua





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