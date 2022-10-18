Європарламент голосуватиме за визнання Росії спонсором тероризму

Включення питання до порядку денного домоглися, зокрема, представники Польщі, інформує ZN.ua.

Європарламент голосуватиме за визнання Росії спонсором тероризму
© Фото из открытых источников

Європейський парламент задовольнив прохання групи Європейських консерваторів і реформаторів включити до порядку денного пленарного засідання дискусію про визнання Російської Федерації державою, яка підтримує тероризм. Голосування за цю резолюцію відбудеться у листопаді. Про це повідомляє Polskie Radio з посиланням на євродепутата від Польщі Богдана Жоньцу.

Дискусія і резолюція стануть відповіддю на скоєні РФ жахливі атаки по цивільних об’єктах в Україні.

«За» проголосував 201 депутат, 99 — висловились «проти», 61 — утримався.

«Ми раді, що дискусія відбудеться, і що в листопаді ми голосуватимемо за цю резолюцію, яка покаже справжні відносини між Росією та ЄС, а також варварство Путіна та його оточення, зокрема і тим у Західній Європі, хто має з ними бізнес», — сказав Жоньца.

Визнати Росію державою-спонсором тероризму готується також Парламент Естонії.

Раніше у Конгрес США внесли три законопроєкти, пов'язані з російською агресією проти України: про визнання РФ державою-спонсором тероризму та визнання дій Росії в Україні геноцидом.

Як повідомлялось, робоча група Єрмака-Макфола, яка розробляє пропозиції щодо санкцій проти Росії, склала п’ятий документ на тему визнання РФ державою-спонсором тероризму.

18 жовтня Україна ініціюватиме на Пленарному засіданні FATF у Парижі розгляд питання про включення РФ до «чорного» списку країн-спонсорів тероризму за кричущі порушення міжнародних стандартів, які щодня здійснюються країною-агресором проти мирної України.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
В окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – ГенштабВ окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – Генштаб
У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."
Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"
Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненимиСаудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими
Гроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕСГроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Bloomberg: Китайські економісти назвали ціну війни Путіна проти України для РосіїBloomberg: Китайські економісти назвали ціну війни Путіна проти України для Росії
У Пентагоні відреагували на ракетний терор Росії: "Це не працює"У Пентагоні відреагували на ракетний терор Росії: "Це не працює"
США готують санкції проти Ірану та третіх сторін за постачання дронів РосіїСША готують санкції проти Ірану та третіх сторін за постачання дронів Росії
Може долетіти до Москви: в Україні анонсували свою відповідь Росії на атаку іранськими дронамиМоже долетіти до Москви: в Україні анонсували свою відповідь Росії на атаку іранськими дронами
Bloomberg: Зброя Росії досі гостро залежить від деталей з Заходу, імпортозаміщення провалилосяBloomberg: Зброя Росії досі гостро залежить від деталей з Заходу, імпортозаміщення провалилося
Росії потрібна територія України без мешканців - Кличко про атаку на столицю дронамиРосії потрібна територія України без мешканців - Кличко про атаку на столицю дронами
Міністри ЄС обговорять постачання іранських безпілотників до Росії та майбутні санкціїМіністри ЄС обговорять постачання іранських безпілотників до Росії та майбутні санкції
Війна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцвангу – ДаніловВійна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцвангу – Данілов
Мобілізація продовжиться: в росії виправдали провал на війні в Україні втручанням НАТОМобілізація продовжиться: в росії виправдали провал на війні в Україні втручанням НАТО
Іран вперше готується передати Росії бойові ракети – Washington PostІран вперше готується передати Росії бойові ракети – Washington Post
Последние новости
Подгружаем последние новости