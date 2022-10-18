Європарламент голосуватиме за визнання Росії спонсором тероризму

Європейський парламент задовольнив прохання групи Європейських консерваторів і реформаторів включити до порядку денного пленарного засідання дискусію про визнання Російської Федерації державою, яка підтримує тероризм. Голосування за цю резолюцію відбудеться у листопаді. Про це повідомляє Polskie Radio з посиланням на євродепутата від Польщі Богдана Жоньцу.

Дискусія і резолюція стануть відповіддю на скоєні РФ жахливі атаки по цивільних об’єктах в Україні.

«За» проголосував 201 депутат, 99 — висловились «проти», 61 — утримався.

«Ми раді, що дискусія відбудеться, і що в листопаді ми голосуватимемо за цю резолюцію, яка покаже справжні відносини між Росією та ЄС, а також варварство Путіна та його оточення, зокрема і тим у Західній Європі, хто має з ними бізнес», — сказав Жоньца.

Визнати Росію державою-спонсором тероризму готується також Парламент Естонії.

Раніше у Конгрес США внесли три законопроєкти, пов'язані з російською агресією проти України: про визнання РФ державою-спонсором тероризму та визнання дій Росії в Україні геноцидом.

Як повідомлялось, робоча група Єрмака-Макфола, яка розробляє пропозиції щодо санкцій проти Росії, склала п’ятий документ на тему визнання РФ державою-спонсором тероризму.