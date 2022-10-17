Atlantic Council: Що Сі Цзіньпін сказав на XX з’їзді Компартії «між рядків»?

Експерти спробували пояснити, що слова китайського лідера на відкритті важливого з’їзду можуть сказати про подальший курс Китаю, інформує ZN.ua.

Atlantic Council: Що Сі Цзіньпін сказав на XX з’їзді Компартії «між рядків»?
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Китайський лідер Сі Цзіньпін відкрив XX з’їзд Комуністичної партії, на якому його правління може бути продовженим на третій п’ятирічний термін. Він виступив з двогодинною промовою, під час якої наголосив, що загрози для безпеки - це найголовніший виклик, з яким має справу країна.

Він також підкреслив політику боротьби з COVID-19 і говорив про перспективу «возз'єднання» з Тайванем за допомогою грубої сили. Як світу слід інтерпретувати цю риторику лідера Китаю? Чи буде корекція економічного курсу країни? Про що не сказав Сі Цзіньпін під час промови?

Експерти Atlantic Council спробували пояснити, що китайський лідер сказав «між рядків» на відкритті XX з’їзду Компартії.

Тайвань в небезпеці?

Впродовж останніх місяців напруга в Тайванській протоці посилювалася, особливо після візиту спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі в серпні. Але експерт програм Global China Hub і Digital Forensic Research Lab в Atlantic Council Ширлі Марті Харгіс зауважує, що Сі Цзіньпін вдався до досить звичної риторики про захист принципу єдиного Китаю, критикуючи «зовнішні сили», які намагаються вплинути на Тайбей. Це, на її думку, свідчить, що «немає підвищеного відчуття невідкласності питання Тайваню».

«Прямої загрози захоплення Тайваню військовою силою з боку Китаю немає», - переконана Харгіс.

Але Кіт Конклін, який в минулому займав різні посади в апараті національної безпеки США, побачив у промові Сі Цзіньпіна «підвищення впевненості і агресивності китайської зовнішньої політики».


Лесь Димань, ZN.ua





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