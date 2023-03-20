Візит Сі Цзіньпіна в Москву у західних ЗМІ: за розмовами про мир в Україні ховається протилежне

Офіційний візит Сі Цзіньпіна в Росію, який розпочався сьогодні, дає Владіміру Путіну величезну моральну підтримку і шанс продемонструвати розхвалений новий світовий порядок, який російський лідер нібито намагається створити за допомогою війни проти України. В цьому альтернативному світі США і НАТО не можуть більше нікому нічого диктувати, - пише Washington Post .

Похмура реальність втому, що Китай вступає в еру протистояння зі США . І Росія в ній - китайський актив і партнер. Ще не відомо, наскільки це протистояння буде гарячим. Три ядерні держави опиняться на межі Третьої світової війни чи все обмежиться Холодною війною 2.0.

«Але візит Сі Цзіньпіна демонструє, що сторони поділилися: Китай, Росія і Іран шикуються проти США, Великої Британії і інших країн НАТО у змаганні за глобальний вплив і за союз з країнами, такими як ПАР і Саудівська Аравія, які нібито не займають конкретну позицію, але їх можна схилити на свій бік», - пише Washington Post.

Видання також нагадує, що нещодавно Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Путіна. І на такому фоні візит Сі Цзіньпіна грає важливу символічну роль. Він демонструє, що у російського президента все ще є могутній друг попри те, що Захід від нього відвернувся.