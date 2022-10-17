Безсрібник, який мріяв озолотити свою Україну: пішов з життя політик Борис Беспалий

У віці 69 років пішов з життя відомий український політик, колишній народний депутат Борис Беспалий.

Про смерть політика повідомив директор «Центру досліджень проблем громадянського суспільства» Віталій Кулик. Разом із Беспалим він працював над проєктом нової Конституції та Нового Суспільного Договору.

«Борис Якович був не лише видатним українським політиком, але й людиною зі стратегічним мисленням», - згадує Кулик у Facebook.

Борис Беспалий – один із тих рідкісних депутатів, які могли самостійно писати закони. Він був профі, за порадою до якого йшли різнокольорові політики. Понад те, під законопроєктами його руки стояли сотні підписів непричетних, але здатних проштовхнути потрібний країні закон.

Безсрібник, який мріяв озолотити свою Україну. Світла пам'ять.