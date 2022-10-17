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2022-10-17
«Бавовна у Москві»: Фонд «Повернись живим» і ГУР запускають новий проєкт
Він пов’язаний зі зброєю дальньої дії.
© Facebook/Повернись живим
Фонд «Повернись живим» оголосив про запуск нового, спільного з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України проєкту з пілотною назвою «бавовна у Москві». Ініціатива пов’язана з роботою на дальні дистанції, повідомив фонд у
«Команда «Повернись живим» працює над проєктом близько двох місяців і днями фінально його законтрактувала», – йдеться в пості.
У
«Не перший місяць працюємо над зброєю дальньої дії. Нам болить Бахмут, Запоріжжя, Миколаїв, Київ та всі інші українські міста та села, по яким підступно стріляють росіяни. Ворог буде покараний», – наголосили у «Повернись живим».
Максим Царук, ZN.ua