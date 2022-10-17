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2022-10-17
РФ перекидає до Білорусі танки та гармати
Зокрема з калібром понад 100 мм.
© Міністерство оборони Республіки Білорусь/facebook
Разом із близько дев'яти тисячами військових Росія перекине до Білорусі 170 танків та 200 бойових броньованих машин,
За його словами озброєння прибуде з Росії «для використання у складі спільного угруповання військ».
«Загальна чисельність для прибуття в Білорусь складатиме до 9000 особового складу, близько 170 танків, до 200 ББМ і до 100 гармат і мінометів калібром понад 100 мм», - написав Ревенко у Twitter.
Ірина Знась, ZN.ua