РФ перекидає до Білорусі танки та гармати

Разом із близько дев'яти тисячами військових Росія перекине до Білорусі 170 танків та 200 бойових броньованих машин, повідомив начальник департаменту міжнародного військового співробітництва міноборони Білорусі Валерій Ревенко

За його словами озброєння прибуде з Росії «для використання у складі спільного угруповання військ».