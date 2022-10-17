РФ перекидає до Білорусі танки та гармати

Зокрема з калібром понад 100 мм.

РФ перекидає до Білорусі танки та гармати
© Міністерство оборони Республіки Білорусь/facebook

Разом із близько дев'яти тисячами військових Росія перекине до Білорусі 170 танків та 200 бойових броньованих машин, повідомив начальник департаменту міжнародного військового співробітництва міноборони Білорусі Валерій Ревенко

За його словами озброєння прибуде з Росії «для використання у складі спільного угруповання військ».

«Загальна чисельність для прибуття в Білорусь складатиме до 9000 особового складу, близько 170 танків, до 200 ББМ і до 100 гармат і мінометів калібром понад 100 мм», - написав Ревенко у Twitter.


Ірина Знась, ZN.ua





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