Мобілізація в Україні: чи можна ігнорувати повістку, якщо є «білий» квиток

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, які введені через повномасштабне військове вторгнення Росії. Мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років, але є деякі виключення. Зокрема, деякі чоловіки мають «білий» квиток. Адвокат юридичної компанії «Міллер» Олексій Носов розповів у коментарі НВ, чи можуть особи, які мають «білий» квиток, проігнорувати повістку.

«Білий» квиток свідчить про придатність або непридатність людини до військової служби за станом здоров'я. Носов наголосив, що у документі може бути вказана тимчасова непридатність або обмежена придатність до військової служби.

Він зазначив, що отримати повістку можуть і власники «білого» квитка, але це не означає, що людину одразу призвуть до армії. Найчастіше перша повістка видається з метою уточнення даних про військовозобов’язаного.

Якщо військовозобов’язаний, якого повністю зняли з обліку, отримав повістку, наприклад, після зміни місця проживання, то йому все одно слід прийти до територіального центру комплектування. Це необхідно для того, щоб пред’явити документи, що підтверджують зняття з військового обліку.