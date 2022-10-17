Мобілізація в Україні: чи можна ігнорувати повістку, якщо є «білий» квиток
Роз’яснення дав експерт.
В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, які введені через повномасштабне військове вторгнення Росії. Мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років, але є деякі виключення. Зокрема, деякі чоловіки мають «білий» квиток. Адвокат юридичної компанії «Міллер» Олексій Носов
«Білий» квиток свідчить про придатність або непридатність людини до військової служби за станом здоров'я. Носов наголосив, що у документі може бути вказана тимчасова непридатність або обмежена придатність до військової служби.
Він зазначив, що отримати повістку можуть і власники «білого» квитка, але це не означає, що людину одразу призвуть до армії. Найчастіше перша повістка видається з метою уточнення даних про військовозобов’язаного.
Якщо військовозобов’язаний, якого повністю зняли з обліку, отримав повістку, наприклад, після зміни місця проживання, то йому все одно слід прийти до територіального центру комплектування. Це необхідно для того, щоб пред’явити документи, що підтверджують зняття з військового обліку.