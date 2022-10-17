Частина переселенців вже не планують повертатись додому — опитування

Однак загалом люди почуваються виснаженими фізично, але не психологічно, інформує ZN.ua.

Частина переселенців вже не планують повертатись додому — опитування
© Getty Images

За рахунок зростання кількості внутрішньо переміщених осіб зі східних та південних регіонів в Україні зросла кількість респондентів, які змушені були покинути місце постійного проживання з 24 лютого. При цьому 85% опитаних висловлюють намір повернутися додому, йдеться в соціологічному опитуванні групи «Рейтинг».

Так, 21% планує повернутись додому найближчим часом, 19% – хочуть повернутися, але ще почекають, а 45% – повернуться, але після закінчення війни.

Водночас 6% опитаних заявили, що вже не повернуться додому. При цьому у порівнянні із липнем зросла кількість тих, хто планує повертатися негайно, та зменшилася тих, хто повернеться після війни, або ж взагалі не повернеться.

При цьому українці надалі демонструють хороший рівень життєстійкості (3.9 з 5). Складові цього показника: психологічна стійкість (3.9) та підтримка фізичного здоров’я (3.7) – не зазнали суттєвих змін, порівняно з червнем.

Психологічну стабільність українців підтримують планами на майбутнє (4.2), нормальним харчуванням (4.2), відсутністю жалю про минуле (4.1) та впевненістю у своїх рішеннях (4.0).

Найбільше сьогодні українці потерпають від втоми (лише 34% її не відчувають) та нестачі повноцінного сну (лише 47% мають повноцінний сон). Такі реакції організму є природніми для стресу і при цьому достатньо виснажливими. Попри це інші емоційні та моральні показники громадян у кращому стані.

Соціологи зазначають, що в усіх категоріях опитаних психологічна життєстійкість (3.9) є вищою за показники фізичного стану (3.7), що підтверджує гіпотезу про те, що війна фізично виснажила більше, а психологічна витривалість поки залишається відносно стійкою.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
В окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – ГенштабВ окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – Генштаб
У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."
Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"
Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненимиСаудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими
Гроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕСГроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Черговий масштабний обмін полоненими: Україна повернула додому своїх жінок, фотоЧерговий масштабний обмін полоненими: Україна повернула додому своїх жінок, фото
Новий обмін полоненими відбувся: скільки Героїв повернулися додому, фотоНовий обмін полоненими відбувся: скільки Героїв повернулися додому, фото
Більшість українців позитивно оцінюють розпад СРСР – опитуванняБільшість українців позитивно оцінюють розпад СРСР – опитування
Студентів-переселенців переведуть на бюджетСтудентів-переселенців переведуть на бюджет
Втрати України за час війни має компенсувати Росія — результати соцопитуванняВтрати України за час війни має компенсувати Росія — результати соцопитування
Більшість жителів країн ЄС підтримують подальше постачання зброї в Україну — опитуванняБільшість жителів країн ЄС підтримують подальше постачання зброї в Україну — опитування
Мобілізація в Україні: у ВР планують надати військовим право виїзду за кордонМобілізація в Україні: у ВР планують надати військовим право виїзду за кордон
В Україні зросла кількість людей, які б проголосували за вступ до НАТО – опитуванняВ Україні зросла кількість людей, які б проголосували за вступ до НАТО – опитування
Маріуполь планують підготувати до зими шляхом «евакуації в Росію»Маріуполь планують підготувати до зими шляхом «евакуації в Росію»
Майже 50% мешканців Німеччини незадоволені роботою Шольца — опитуванняМайже 50% мешканців Німеччини незадоволені роботою Шольца — опитування
Последние новости
Подгружаем последние новости