Частина переселенців вже не планують повертатись додому — опитування

За рахунок зростання кількості внутрішньо переміщених осіб зі східних та південних регіонів в Україні зросла кількість респондентів, які змушені були покинути місце постійного проживання з 24 лютого. При цьому 85% опитаних висловлюють намір повернутися додому, йдеться в соціологічному опитуванні групи «Рейтинг».

Так, 21% планує повернутись додому найближчим часом, 19% – хочуть повернутися, але ще почекають, а 45% – повернуться, але після закінчення війни.

Водночас 6% опитаних заявили, що вже не повернуться додому. При цьому у порівнянні із липнем зросла кількість тих, хто планує повертатися негайно, та зменшилася тих, хто повернеться після війни, або ж взагалі не повернеться.

При цьому українці надалі демонструють хороший рівень життєстійкості (3.9 з 5). Складові цього показника: психологічна стійкість (3.9) та підтримка фізичного здоров’я (3.7) – не зазнали суттєвих змін, порівняно з червнем.

Психологічну стабільність українців підтримують планами на майбутнє (4.2), нормальним харчуванням (4.2), відсутністю жалю про минуле (4.1) та впевненістю у своїх рішеннях (4.0).

Найбільше сьогодні українці потерпають від втоми (лише 34% її не відчувають) та нестачі повноцінного сну (лише 47% мають повноцінний сон). Такі реакції організму є природніми для стресу і при цьому достатньо виснажливими. Попри це інші емоційні та моральні показники громадян у кращому стані.

Соціологи зазначають, що в усіх категоріях опитаних психологічна життєстійкість (3.9) є вищою за показники фізичного стану (3.7), що підтверджує гіпотезу про те, що війна фізично виснажила більше, а психологічна витривалість поки залишається відносно стійкою.