"Цвинтар обрав?": музикант, який працював з Гребенщиковим, оголосив, що йде воювати добровольцем

Колишній музикант російського гурту «Акваріум», фахівець із бароко та засновник фестивалю EarlyMusic Андрій Решетін заявив, що їде на фронт.

59-річний Решетін у розмові з журналістами наголосив, що робить це добровільно і поскаржився, що комітет з культури не дав жодної копійки грошей фестивалю, знищивши всю його працю.

«Оскільки в основі моєї праці — служіння, я йду туди, де треба служити. Я йду служити. Якщо дуже коротко», – пояснив Решетін своє бажання взяти до рук зброю.

Музикант також стверджує, що “служіння – це головне”. Решетін при цьому не приховує, що має багато боргів.

«Я випускник, боєць стройбату, тому трошки уявляю собі, що там якісь страшні речі. Я служив у будбаті», - розповів Решетін про свої плани на фронті.

При цьому музикант також поміркував на тему того, що найважливішою частиною культури є "відвага" і "доблесть".

У коментарях до публікації самі росіяни виправдовують Решетіна його розпачом та кількістю боргів:

"Не цокаючись", "Коли дістали кредитори", "Повний відрив від реальності у людини... Добре б на медкомісії психіатр уважніше придивився...", "Мабуть, зовсім з боргами не впоратися людині, якщо на такий божевільний крок пішов" , «Так хочеться вбивати?», «Бувай! Напевно, по телику зовсім дивитися нема чого стало. Книжку б почитав чи в спортзал записався», «Цвинтар обрав?».