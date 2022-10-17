Коханка Путіна отримала від росіян величезну суму грошей

Іменита російська гімнастка Аліна Кабаєва, яку багато хто називає коханкою Путіна, "заробила" дуже пристойні статки завдяки своєму близькому зв'язку з першою особою РФ . Стан її сім'ї за якихось десять років казково зріс до кількох десятків мільйонів доларів. На сьогодні Аліна Кабаєва та її близька рідня – володарі кількох об'єктів елітної московської і пітерської нерухомості, а також дорогої землі у найпрестижніших локаціях російської столиці.

У розслідуванні проекту опального російського бізнесмена Михайла Ходорковського "Досьє" говориться, що Аліна та її рідні за 15 років стали власниками двох квартир на Арбаті та квартири на вулиці Вересаєва у Москві, квартири на Митнінській набережній у Санкт-Петербурзі, а також ділянки землі на Рубльовсько-Успенському шосе. Причому всі ці об'єкти нерухомості були передані "в дар" самій гімнастці та її рідним, людьми, наближеними до самого Володимира Путіна.

Навіть за найскромнішими підрахунками, загальна вартість цієї нерухомості, "пожертвуваної" сім'ї олімпійської чемпіонки, становить 2,5 млрд рублів або 40 мільйонів доларів.

Звичайно, це далеко не все, що є "за душею" у коханки Путіна та її близьких. Крім того, сама Аліна Кабаєва десятки разів користувалася авіаперельотами, поїздками залізничним транспортом, а також дорогим відпочинком або за бюджетні гроші, або коштом меценатів, які навперебій прагнуть догодити таємній першій леді російської держави.

Крім того, Кабаєва з 2014 року очолює Національну медіа-групу. За свідченнями тих, хто там працює, зірка російського спорту не дуже обтяжує себе обов'язками керівника. Проте гроші за посаду їй сплачують справно. Так, лише в 2018 році Аліна Кабаєва отримала як винагороду за свою "працю" понад 12,4 млн доларів.

Про зв'язок Володимира Путіна з Аліною Кабаєвою заговорили ще наприкінці нульових років. Першим про таємне весілля російського лідера із красунею-спортсменкою повідомило видання "Московський Кореспондент". Після цієї публікації вибухнув величезний скандал, і опальне видання було закрите. Адже на той час російський диктатор ще нібито був одружений зі своєю дружиною Людмилою. Офіційно подружжя оголосило про розлучення лише в 2013 році.

Подейкують про те, що Путіна з Кабаєвою пов'язують не лише теплі неформальні стосунки, а й троє спільних дітей. Одного з них Аліна народила у 2015 році у Швейцарії, а ще двоє з'явилися на світ в 2019 у Москві.

Втім, якщо право на особисте життя мають навіть президенти і в принципі ніхто не може за це їх засуджувати, то походженням нечуваних статків таємної першої леді люди мають право цікавитися і вимагати відповіді. Але це – у демократичному суспільстві, до якого Росії ще доведеться йти не одне десятиліття. Та й то, якщо вона найближчим часом зможе вибрати правильний вектор.

Нагадаємо, в Мережі показали особняк Путіна з пивоварнею, самоцвітами та мармуром.