Зеленський розповів, коли настане мир

Мир стане можливим тоді, коли для Росії стане неможливим її терор. Про це наголосив у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

За його словами, цієї та минулої доби різні регіони нашої держави зазнали російських атак, зокрема, ракетами та іранськими дронами, лише частину з яких збили, інформує ZN.ua .

"Ми робимо все, щоб збивати більше ворожих ракет та дронів, щоб знешкоджувати більше ударних позицій російської армії і обов'язково настане той день, коли наша держава зможе виконувати це завдання на 100%", - зазначив президент.

Зеленський також відзначив, що тільки реальні перемоги України, тільки реальний захист вільним світом самого себе від російського терору і шантажу – захист санкціями, захист допомогою Україні, – тільки повне витіснення окупантів з української землі й демонтаж агресивних можливостей держави-терориста – усе це шлях до миру.