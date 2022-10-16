Зеленський розповів, коли настане мир

Світ має звільнитися від російського шантажу.

Зеленський розповів, коли настане мир
© Володимир Зеленський/Facebook

Мир стане можливим тоді, коли для Росії стане неможливим її терор. Про це наголосив у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

За його словами, цієї та минулої доби різні регіони нашої держави зазнали російських атак, зокрема, ракетами та іранськими дронами, лише частину з яких збили, інформує ZN.ua.

"Ми робимо все, щоб збивати більше ворожих ракет та дронів, щоб знешкоджувати більше ударних позицій російської армії і обов'язково настане той день, коли наша держава зможе виконувати це завдання на 100%", - зазначив президент.

Зеленський також відзначив, що тільки реальні перемоги України, тільки реальний захист вільним світом самого себе від російського терору і шантажу – захист санкціями, захист допомогою Україні, – тільки повне витіснення окупантів з української землі й демонтаж агресивних можливостей держави-терориста – усе це шлях до миру.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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