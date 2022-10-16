До Білорусі прибули перші ешелони з солдатами РФ зі складу регіонального угруповання військ

У Білорусі стверджують, що «захищаються від загрози із Заходу», інформує ZN.ua.

До Білорусі прибули перші ешелони з солдатами РФ зі складу регіонального угруповання військ
© Офіційний Telegram-канал Міністерства оборони Республіки Білорусь

Сьогодні, 15 жовтня, до Білорусі прибули перші ешелони з солдатами РФ зі складу регіонального угруповання військ. Про це повідомляє Міноборони Білорусі.

«Перші ешелони з російськими військовослужбовцями, що входять до складу регіонального угруповання військ (сил), прибули до Республіки Білорусь», - йдеться у повідомленні.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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