Сьогодні, 15 жовтня, до Білорусі прибули перші ешелони з солдатами РФ зі складу регіонального угруповання військ. Про це повідомляє Міноборони Білорусі.

«Перші ешелони з російськими військовослужбовцями, що входять до складу регіонального угруповання військ (сил), прибули до Республіки Білорусь», - йдеться у повідомленні.