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2022-10-16
До Білорусі прибули перші ешелони з солдатами РФ зі складу регіонального угруповання військ
У Білорусі стверджують, що «захищаються від загрози із Заходу», інформує
© Офіційний Telegram-канал Міністерства оборони Республіки Білорусь
Сьогодні, 15 жовтня, до Білорусі прибули перші ешелони з солдатами РФ зі складу регіонального угруповання військ. Про це
«Перші ешелони з російськими військовослужбовцями, що входять до складу регіонального угруповання військ (сил), прибули до Республіки Білорусь», - йдеться у повідомленні.
Анастасія Гурін, ZN.ua