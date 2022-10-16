В Нікополі за ніч понад 40 прильотів ворожих снарядів. Є поранений
Валентин Резніченко повідомив про наслідки ворожого обстрілу області, інформує
Росіяни знову всю ніч обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з «Градів» та важкої артилерії,
«Найгарячіше було у Нікополі. Туди прилетіли понад 40 російських снарядів. Поранений 47-річний чоловік», – додав Резніченко.
У результаті обстрілу в місті виникло кілька пожеж, які рятувальники вже загасили. Крім того, у місті понівечено майже три десятки багатоповерхівок та приватних будинків, промислове підприємство, автівки, кілька газопроводів та ліній електропередач. Понад 1 500 родин лишилися без світла. Енергетики уже лагодять мережі.
«У Марганецькій громаді минулося без постраждалих. В інших районах кричала сирена, та обійшлося без атак і на цю хвилину спокійно», – додав Резніченко.