В Нікополі за ніч понад 40 прильотів ворожих снарядів. Є поранений

Росіяни знову всю ніч обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з «Градів» та важкої артилерії, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. Під ворожим вогнем опинилися Нікопольська та Марганецька громади.

«Найгарячіше було у Нікополі. Туди прилетіли понад 40 російських снарядів. Поранений 47-річний чоловік», – додав Резніченко.

У результаті обстрілу в місті виникло кілька пожеж, які рятувальники вже загасили. Крім того, у місті понівечено майже три десятки багатоповерхівок та приватних будинків, промислове підприємство, автівки, кілька газопроводів та ліній електропередач. Понад 1 500 родин лишилися без світла. Енергетики уже лагодять мережі.

«У Марганецькій громаді минулося без постраждалих. В інших районах кричала сирена, та обійшлося без атак і на цю хвилину спокійно», – додав Резніченко.