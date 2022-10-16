Школяр на "блокпості" зупинив військових, щоб дати грошей ЗСУ: зворушливе відео

Школяр на "блокпості" зупинив військових, щоб дати грошей ЗСУ: зворушливе відео

Діти зупинили військових, щоб віддати їм зібрані гроші на ЗСУ, але натомість бійці вручили маленькому українцю подарунок.

Так, школярі спорудили "блокпост" біля дороги. Коли побачили, що у транспортному засобі сидять українські військові, один із хлопчиків побіг за пеналом, де зберігав гроші.

Він хотів віддати свої заощадження військовим, але захисники відмовилися та подарували школяру плетений браслет.

"Ні, друже. Давай зробимо так. Ми зробимо тобі подарунок, а ти будеш далі стояти і тримати блокпост", - сказав боєць і дав дитині плетений браслет.

Відео можна побачити тут .

Раніше повідомлялося, що опівночі з 14 на 15 жовтня протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено сім повітряних цілей.

Як повідомили у повітряних силах Збройних сил України, українські захисники збили ударний ворожий вертоліт на півдні України.

Також протягом 30 хвилин ліквідовано 6 дронів-камікадзе "Shahed-136".
Іранські безпілотники збивали на півдні та на сході нашої країни.

Протягом 30 хвилин на початку доби на півдні України знищено російського ударного вертольота та одного дрон-камікадзе. Ще п’ять іранських БПЛА ліквідували захисники українського сходу.

авіація, ЗСУ, літак


Юлия Александрова, politeka.net





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