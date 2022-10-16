В РФ посилили охорону військкоматів через підпали
Після оголошення мобілізації в РФ регулярно з'являються повідомлення про підпали військкоматів та інших муніципальних будівель, інформує
Росгвардія посилено охоронятиме військкомати в РФ через «почастішання випадків нападу на них». Про це
«У зв'язку з нападами, що почастішали на військкомати, Росгвардією вжито заходів щодо їх захисту», - заявив Хінштейн.
За його словами, у низці міст, зокрема, у Москві, біля будівель військкоматів дислоковані групи затримання позавідомчої охорони Росгвардії. Крім того, по всій країні вони включені в маршрути патрулювання екіпажів ОВО.
«Вже були випадки затримання зловмисників на місці злочину: наприклад, при спробі кинути пляшку із запалювальною сумішшю», - додав Хінштейн.
З початку оголошення мобілізації в Росії регулярно з'являються повідомлення про підпали військкоматів та інших муніципальних будівель.