В РФ посилили охорону військкоматів через підпали

Після оголошення мобілізації в РФ регулярно з'являються повідомлення про підпали військкоматів та інших муніципальних будівель, інформує ZN.ua.

В РФ посилили охорону військкоматів через підпали
© Федеральна служба військ національної гвардії Російської Федерації (Росгвардія)

Росгвардія посилено охоронятиме військкомати в РФ через «почастішання випадків нападу на них». Про це повідомив депутат Держдуми Росії Алєксандр Хінштейн.

«У зв'язку з нападами, що почастішали на військкомати, Росгвардією вжито заходів щодо їх захисту», - заявив Хінштейн.

За його словами, у низці міст, зокрема, у Москві, біля будівель військкоматів дислоковані групи затримання позавідомчої охорони Росгвардії. Крім того, по всій країні вони включені в маршрути патрулювання екіпажів ОВО.

«Вже були випадки затримання зловмисників на місці злочину: наприклад, при спробі кинути пляшку із запалювальною сумішшю», - додав Хінштейн.

З початку оголошення мобілізації в Росії регулярно з'являються повідомлення про підпали військкоматів та інших муніципальних будівель.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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