Іран заперечує поставку до Росії безпілотників
Міністр закордонних справ Ірану запевняє, що країна не продає зброю Росії, інформує
Іран вкотре відкинув звинувачення в тому, що він постачав Росії зброю для використання у війні в Україні, заявило у суботу його міністерство закордонних справ.
Київ та багато його західних союзників звинуватили Москву у використанні безпілотників іранського виробництва в атаках на Україну в останні тижні.
Очікується, що цю тему обговорюватимуть міністри закордонних справ Європейського союзу на зустрічі у Люксембурзі у понеділок.
Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахян «наголосив, що Ісламська Республіка Іран не надала і не надаватиме жодної зброї для використання у війні в Україні», — йдеться у заяві МЗС.
"Ми вважаємо, що озброєння кожної сторони кризи продовжить війну", - сказав міністр закордонних справ Ірану в телефонній розмові зі своїм португальським колегою Жоао Гомешем Кравіньо.
"Ми не вважали і не вважаємо війну правильним шляхом ні в Україні, ні в Афганістані, Сирії та Ємені", передає
Під час окремої телефонної розмови з главою зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепом Боррелем у п'ятницю Амір-Абдоллахян підтвердив офіційну позицію нейтралітету Ірану щодо війни, яка розпочалася майже вісім місяців тому.
«У нас є оборонна співпраця з Росією, але наша політика щодо війни в Україні полягає не у відправленні зброї конфліктуючим сторонам, припиненні війни та припиненні переміщення людей», - сказав він.