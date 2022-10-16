Іран заперечує поставку до Росії безпілотників

Міністр закордонних справ Ірану запевняє, що країна не продає зброю Росії, інформує ZN.ua.

Іран заперечує поставку до Росії безпілотників
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Іран вкотре відкинув звинувачення в тому, що він постачав Росії зброю для використання у війні в Україні, заявило у суботу його міністерство закордонних справ.

Київ та багато його західних союзників звинуватили Москву у використанні безпілотників іранського виробництва в атаках на Україну в останні тижні.

Очікується, що цю тему обговорюватимуть міністри закордонних справ Європейського союзу на зустрічі у Люксембурзі у понеділок.

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахян «наголосив, що Ісламська Республіка Іран не надала і не надаватиме жодної зброї для використання у війні в Україні», — йдеться у заяві МЗС.

"Ми вважаємо, що озброєння кожної сторони кризи продовжить війну", - сказав міністр закордонних справ Ірану в телефонній розмові зі своїм португальським колегою Жоао Гомешем Кравіньо.

"Ми не вважали і не вважаємо війну правильним шляхом ні в Україні, ні в Афганістані, Сирії та Ємені", передає AFP.

Під час окремої телефонної розмови з главою зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепом Боррелем у п'ятницю Амір-Абдоллахян підтвердив офіційну позицію нейтралітету Ірану щодо війни, яка розпочалася майже вісім місяців тому.

«У нас є оборонна співпраця з Росією, але наша політика щодо війни в Україні полягає не у відправленні зброї конфліктуючим сторонам, припиненні війни та припиненні переміщення людей», - сказав він.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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