Міноборони РФ хоче запровадити цензуру проти Гіркіна & Co – джерела ISW

Російські воєнні оглядачі звинувачують високопосадовців у кремлівському Міноборони в підготовці процесу цензурування. Крім інших, у списку, тих, що, умовн кажучи, зазнали утиску – Ігор Гіркін (також відомий як Стрєлков), Семен Пегов (WarGonzo), Юрій Подоляка, Владлен Татарський, Сергій Мардан, Ігор Дімітрієв, Крістіна Потупчик, а також автори Telegram-каналів GreyZone і Rybar. Саме звинуваченнянадійшло з боку згаданого Пегова. Про це пише Інститут дослідження війни з посиланням на цих оглядачів, які висвітлюють війну РФ проти України.