Лендліз від РФ: СБУ під Херсоном знайшла цілий склад із ракетно-артилерійським озброєнням

Окупанти розмістили склад в будинку культури, там було пів тисячі артснарядів та боєприпасів до РСЗВ «Град» і «Ураган», понад сотня ракет і протитанкових мін, інформує ZN.ua.

Лендліз від РФ: СБУ під Херсоном знайшла цілий склад із ракетно-артилерійським озброєнням
Лендліз від Росії
© прес-центр СБУ

Проводячи стабілізаційні заходи на звільнених територіях Херсонщини, працівники СБУ виявили цілі арсенали зброї, які покинули окупанти, тікаючи від контрнаступу ЗСУ. Йдеться передусім про ракетно-артилерійське озброєння, уточнили в відомстві.

Склад виявили в приміщенні будинку культури селища Велика Олександрівка. Знайшли, зокрема, пів тисячі артснарядів та боєприпасів до РСЗВ «Град» і «Ураган», а також більше сотні протитанкових керованих ракет і протитанкових мін. Все передали на потреби ЗСУ.


Оксана Коваль, ZN.ua





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