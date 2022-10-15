Лендліз від РФ: СБУ під Херсоном знайшла цілий склад із ракетно-артилерійським озброєнням

Проводячи стабілізаційні заходи на звільнених територіях Херсонщини, працівники СБУ виявили цілі арсенали зброї, які покинули окупанти, тікаючи від контрнаступу ЗСУ. Йдеться передусім про ракетно-артилерійське озброєння, уточнили в відомстві.

Склад виявили в приміщенні будинку культури селища Велика Олександрівка. Знайшли, зокрема, пів тисячі артснарядів та боєприпасів до РСЗВ «Град» і «Ураган», а також більше сотні протитанкових керованих ракет і протитанкових мін. Все передали на потреби ЗСУ.