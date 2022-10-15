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2022-10-15
Лендліз від РФ: СБУ під Херсоном знайшла цілий склад із ракетно-артилерійським озброєнням
Окупанти розмістили склад в будинку культури, там було пів тисячі артснарядів та боєприпасів до РСЗВ «Град» і «Ураган», понад сотня ракет і протитанкових мін, інформує
Лендліз від Росії© прес-центр СБУ
Проводячи стабілізаційні заходи на звільнених територіях Херсонщини, працівники СБУ виявили цілі арсенали зброї, які покинули окупанти, тікаючи від контрнаступу ЗСУ. Йдеться передусім про ракетно-артилерійське озброєння,
Склад виявили в приміщенні будинку культури селища Велика Олександрівка. Знайшли, зокрема, пів тисячі артснарядів та боєприпасів до РСЗВ «Град» і «Ураган», а також більше сотні протитанкових керованих ракет і протитанкових мін. Все передали на потреби ЗСУ.
Оксана Коваль, ZN.ua