У Харківській області знайдено тіла двох закатованих військами РФ чоловіків

У деокупованій Козачій Лопані Харківської області правоохоронці виявили тіла двох закатованих чоловіків, інформує офіс генерального прокурора в Telegram.

"За попередньою версією слідства, чоловіків утримували російські військові під час окупації населеного пункту. Правоохоронці знайшли їх в одній могилі на цвинтарі. На тілах загиблих зафіксовані сліди катувань: переломи кісток черепу, щелепи та ребер", - йдеться в повідомленні.