У Харківській області знайдено тіла двох закатованих військами РФ чоловіків

На тілах загиблих зафіксовані сліди катувань: переломи кісток черепу, щелепи та ребер, інформує ZN.ua.

У Харківській області знайдено тіла двох закатованих військами РФ чоловіків
© Офіс генерального прокурора

У деокупованій Козачій Лопані Харківської області правоохоронці виявили тіла двох закатованих чоловіків, інформує офіс генерального прокурора в Telegram.

"За попередньою версією слідства, чоловіків утримували російські військові під час окупації населеного пункту. Правоохоронці знайшли їх в одній могилі на цвинтарі. На тілах загиблих зафіксовані сліди катувань: переломи кісток черепу, щелепи та ребер", - йдеться в повідомленні.

Нині правоохоронці встановлюють обставини скоєння військами РФ чергового воєнного злочину.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
В Лимані ексгумували перші тіла із масових похованьВ Лимані ексгумували перші тіла із масових поховань
Кулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборониКулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони
У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."
Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненимиСаудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими
Гроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕСГроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС
Блок рекламы


Похожие новости
На енергооб'єкти Білгородської області двічі падали російські ракети за три дніНа енергооб'єкти Білгородської області двічі падали російські ракети за три дні
У звільненому Лимані знайшли тіла ще шістьох мирних жителів, вбитих росіянами під час окупаціїУ звільненому Лимані знайшли тіла ще шістьох мирних жителів, вбитих росіянами під час окупації
Ситуація в Запорізькій області різко змінилася, ЗСУ трощать окупантів: "Після черги вибухів..."Ситуація в Запорізькій області різко змінилася, ЗСУ трощать окупантів: "Після черги вибухів..."
Виїзд за кордон чоловіків з інвалідністю: кому відмовляютьВиїзд за кордон чоловіків з інвалідністю: кому відмовляють
Захід продовжить посилювати обороноздатність України у двох напрямках – ОстінЗахід продовжить посилювати обороноздатність України у двох напрямках – Остін
Окупанти обстріляли прикордонні населені пункти в Харківській областіОкупанти обстріляли прикордонні населені пункти в Харківській області
Війська РФ обстріляли об'єкти інфраструктури в Сумській області: у двох районах аварійне відключення електроенергіїВійська РФ обстріляли об'єкти інфраструктури в Сумській області: у двох районах аварійне відключення електроенергії
Загарбники змушують жителів Луганської області отримати паспорти РФ до 1 січня — голова ОВАЗагарбники змушують жителів Луганської області отримати паспорти РФ до 1 січня — голова ОВА
В Лимані ексгумували перші тіла із масових похованьВ Лимані ексгумували перші тіла із масових поховань
ЗСУ звільнили 1170 квадратних кілометрів у Херсонській області: картаЗСУ звільнили 1170 квадратних кілометрів у Херсонській області: карта
Последние новости
Подгружаем последние новости