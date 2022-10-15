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2022-10-15
У Харківській області знайдено тіла двох закатованих військами РФ чоловіків
На тілах загиблих зафіксовані сліди катувань: переломи кісток черепу, щелепи та ребер, інформує
© Офіс генерального прокурора
У деокупованій Козачій Лопані Харківської області правоохоронці виявили тіла двох закатованих чоловіків, інформує офіс генерального прокурора в
"За попередньою версією слідства, чоловіків утримували російські військові під час окупації населеного пункту. Правоохоронці знайшли їх в одній могилі на цвинтарі. На тілах загиблих зафіксовані сліди катувань: переломи кісток черепу, щелепи та ребер", - йдеться в повідомленні.
Нині правоохоронці встановлюють обставини скоєння військами РФ чергового воєнного злочину.
Анна Конюченко, ZN.ua