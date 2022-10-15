У росіян ще є зброя, ракети і «шахеди», але немає шансів – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Україна зможе повернути контроль над усіма своїми територіями та здобути перемогу. Агресор уже відчуває поразку та не отримає нових шансів для себе у війні, заявив голова нашої держави у вечірньому зверненні .

“Погляньте, як занепокоєний ворог. Послухайте, що і як запитують у керівника цих терористів, коли він все ж таки виходить до людей, до журналістів. Росія вже в атмосфері своєї поразки, вже в атмосфері безнадійності для себе”, – сказав Зеленський.

Він відзначив, що у РФ ще є люди для того, щоб кидати в атаки, та озброєння, ракети й дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, якими вони намагаються бити по території України. Проте це не змінить положення окупантів.

“У них поки що є можливість тероризувати наші міста і всіх європейців, шантажуючи світ. Але у них немає шансів. І не буде. Бо Україна рухається вперед”, – наголосив президент.