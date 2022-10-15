У росіян ще є зброя, ракети і «шахеди», але немає шансів – Зеленський

На думку голови держави, РФ уже перебуває в атмосфері поразки й безнадійності, інформує ZN.ua.

У росіян ще є зброя, ракети і «шахеди», але немає шансів – Зеленський
© Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Україна зможе повернути контроль над усіма своїми територіями та здобути перемогу. Агресор уже відчуває поразку та не отримає нових шансів для себе у війні, заявив голова нашої держави у вечірньому зверненні.

“Погляньте, як занепокоєний ворог. Послухайте, що і як запитують у керівника цих терористів, коли він все ж таки виходить до людей, до журналістів. Росія вже в атмосфері своєї поразки, вже в атмосфері безнадійності для себе”, – сказав Зеленський.

Він відзначив, що у РФ ще є люди для того, щоб кидати в атаки, та озброєння, ракети й дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, якими вони намагаються бити по території України. Проте це не змінить положення окупантів.

“У них поки що є можливість тероризувати наші міста і всіх європейців, шантажуючи світ. Але у них немає шансів. І не буде. Бо Україна рухається вперед”, – наголосив президент.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
В Лимані ексгумували перші тіла із масових похованьВ Лимані ексгумували перші тіла із масових поховань
Кулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборониКулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони
У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."
Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненимиСаудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими
Гроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕСГроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Ракети HARM, броньовики Humvee, боєприпаси для HIMARS: деталі допомоги від Пентагону на $725 млнРакети HARM, броньовики Humvee, боєприпаси для HIMARS: деталі допомоги від Пентагону на $725 млн
Кількість "гарних росіян" наближається до 65 тисяч: свіже зведення втрат РФ в УкраїніКількість "гарних росіян" наближається до 65 тисяч: свіже зведення втрат РФ в Україні
На енергооб'єкти Білгородської області двічі падали російські ракети за три дніНа енергооб'єкти Білгородської області двічі падали російські ракети за три дні
У звільненому Лимані знайшли тіла ще шістьох мирних жителів, вбитих росіянами під час окупаціїУ звільненому Лимані знайшли тіла ще шістьох мирних жителів, вбитих росіянами під час окупації
Навіть перші загиблі мобілізовані не спонукають росіян до протесту — Die WeltНавіть перші загиблі мобілізовані не спонукають росіян до протесту — Die Welt
Україна повністю відновила 15 інфраструктурних об’єктів, які РФ намагалася знищити – Зеленський
Подальша деокупація і забезпечення ЗСУ: Зеленський провів засідання СтавкиПодальша деокупація і забезпечення ЗСУ: Зеленський провів засідання Ставки
Півтисячі окупантів та 17 дронів за добу: озвучено втрати росіян за 13 жовтняПівтисячі окупантів та 17 дронів за добу: озвучено втрати росіян за 13 жовтня
Мобілізація та кампанія з вербування найманців: Генштаб про те, як росіяни поповнюють свої лавиМобілізація та кампанія з вербування найманців: Генштаб про те, як росіяни поповнюють свої лави
"Це було очікувано": у росіян почалися серйозні проблеми з іранськими дронами, подробиці"Це було очікувано": у росіян почалися серйозні проблеми з іранськими дронами, подробиці
Последние новости
Подгружаем последние новости