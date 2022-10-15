"Ми хочемо, щоб нас поважали": обурений президент Таджикистану висловив в обличчя путіну своє невдоволення, відео
Президент Таджикистану Емомалі Рахмон звернувся до путіна з проханням не вести політику щодо країн Центральної Азії як до колишнього Радянського Союзу.
Відео його виступу
"Чому на якийсь нещасний бізнесфорум у Таджикистані, ми благаємо, я дав доручення МЗС, я навіть з вами говорив, щоб хоча б на рівні міністрів були присутні. Ні, на рівні заступників міністрів. Ось Таджикистан заслужив, стратегічний партнер. Що ми не так робимо?", – обурився президент Таджикистану
Рахмон зазначив, що Таджикистан завжди поважав інтереси свого "головного стратегічного партнера" в особі РФ, але в його країні також хочуть відчувати повагу.
"Ми хочемо, щоб нас поважали. Ми що, якісь чужоземці? Не треба в нас багато грошей вкладати. Володимире Володимировичу, прохання до вас, щоб не було політики до країн Центральної Азії як до колишнього Радянського союзу", – заявив Рахмон.