"Ми хочемо, щоб нас поважали": обурений президент Таджикистану висловив в обличчя путіну своє невдоволення, відео

"Ми хочемо, щоб нас поважали": обурений президент Таджикистану висловив в обличчя путіну своє невдоволення, відео

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон звернувся до путіна з проханням не вести політику щодо країн Центральної Азії як до колишнього Радянського Союзу.

Відео його виступу опублікував казахський ресурс inform buro. Сталося це під час виступу на саміті "росія – Центральна Азія" в Астані (Казахстан) 14 жовтня

"Чому на якийсь нещасний бізнесфорум у Таджикистані, ми благаємо, я дав доручення МЗС, я навіть з вами говорив, щоб хоча б на рівні міністрів були присутні. Ні, на рівні заступників міністрів. Ось Таджикистан заслужив, стратегічний партнер. Що ми не так робимо?", – обурився президент Таджикистану

Рахмон зазначив, що Таджикистан завжди поважав інтереси свого "головного стратегічного партнера" в особі РФ, але в його країні також хочуть відчувати повагу.

"Ми хочемо, щоб нас поважали. Ми що, якісь чужоземці? Не треба в нас багато грошей вкладати. Володимире Володимировичу, прохання до вас, щоб не було політики до країн Центральної Азії як до колишнього Радянського союзу", – заявив Рахмон.


Алексей Ионов, politeka.net





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