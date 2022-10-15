"Ми хочемо, щоб нас поважали": обурений президент Таджикистану висловив в обличчя путіну своє невдоволення, відео

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон звернувся до путіна з проханням не вести політику щодо країн Центральної Азії як до колишнього Радянського Союзу.

Відео його виступу опублікував казахський ресурс inform buro. Сталося це під час виступу на саміті "росія – Центральна Азія" в Астані (Казахстан) 14 жовтня