40 тисяч жінок поповнили склад української армії: скільки з них беруть участь у бойових діях

40 тисяч жінок поповнили склад української армії: скільки з них беруть участь у бойових діях

У Збройних силах України проходять службу понад 40 тисяч жінок, які перебувають на військових посадах.

Про це сказав командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

"У Збройних силах України зараз проходять службу понад 40 000 жінок, які перебувають на військових посадах. 8 000 з них – на офіцерських посадах", – сказав він.

женщина, воин, ВСУ

Зазначається, що наразі понад 5 000 жінок перебувають у районах, де ведуться активні бойові дії. Серед них є командири батарей, взводів, машин і командири відділень безпілотної авіації, а також снайпери. Коло військових професій, які опанували українки, не поступається чоловікам.

женщины ВСУ


Алексей Ионов, politeka.net





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