Новостей.COM ⇒
2022-10-14
40 тисяч жінок поповнили склад української армії: скільки з них беруть участь у бойових діях
У Збройних силах України проходять службу понад 40 тисяч жінок, які перебувають на військових посадах.
"У Збройних силах України зараз проходять службу понад 40 000 жінок, які перебувають на військових посадах. 8 000 з них – на офіцерських посадах", – сказав він.
Зазначається, що наразі понад 5 000 жінок перебувають у районах, де ведуться активні бойові дії. Серед них є командири батарей, взводів, машин і командири відділень безпілотної авіації, а також снайпери. Коло військових професій, які опанували українки, не поступається чоловікам.
Алексей Ионов, politeka.net