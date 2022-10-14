Колаборант Балицький отримав паспорт РФ ще до окупації — ЗМІ
Місцеві ЗМІ запевняють, що він заздалегідь готувався до російського вторгнення, інформує
Колишній народний депутат, депутат Запорізької облради від «Опоблоку» та так званий глава окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький оформив паспорт громадянина Росії ще до повномасштабного вторгнення РФ. Про це пише мелітопольське видання «
Згідно з копією російського паспорта мелітопольського зрадника, документ було видано 7 грудня 2021 року в окупованому Росією Криму.
«За цим документом він вільно пересувався до Севастополя та Москви, проходив спецпідготовку до так званої спецоперації, отримуючи від спецслужб, інструктаж за своїми функціональними обов'язками в анексії території України», - пише видання.