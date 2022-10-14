Колаборант Балицький отримав паспорт РФ ще до окупації — ЗМІ

Колишній народний депутат, депутат Запорізької облради від «Опоблоку» та так званий глава окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький оформив паспорт громадянина Росії ще до повномасштабного вторгнення РФ . Про це пише мелітопольське видання « Ріа-Мелітополь », яке опублікувала фото російського документу гауляйтера.

Згідно з копією російського паспорта мелітопольського зрадника, документ було видано 7 грудня 2021 року в окупованому Росією Криму.

«За цим документом він вільно пересувався до Севастополя та Москви, проходив спецпідготовку до так званої спецоперації, отримуючи від спецслужб, інструктаж за своїми функціональними обов'язками в анексії території України», - пише видання.