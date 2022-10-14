Лукашенко звинуватив Польщу в підбурюванні до використання ядерної зброї

Самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко звинуватив Польщу в підбурюванні США до застосування ядерної зброї щодо Росії. Про це він сказав в інтерв'ю американській телекомпанії NBC,

«Ви знаєте, головний ініціатор, який робить ставку на застосування ядерної зброї... Не здогадуєтеся, хто? Я вам скажу. Польща. Вона провокує вас - США - на якісь рухи тіла в плані ядерної зброї. технологічна країна, не треба танцювати під дудку божевільних політиків», - цитує Лукашенка « Белта ».

Він додав, що в разі застосування ядерної зброї до Польщі «дійде ланцюгова реакція».

Лукашенко стверджує, що російський лідер Владімір Путін ніколи не ставив собі за мету застосувати ядерну зброю в Україні, бо «такої необхідності немає», однак «не треба переходити червону лінію».

«Якщо не дай Бог, буде напад на територію Російської Федерації, у цьому випадку Росія може за необхідності використовувати всі види зброї», - додав білоруський очільник.