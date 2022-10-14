Лукашенко звинуватив Польщу в підбурюванні до використання ядерної зброї

Керівництво сусідньої країни він назвав божевільними політиками, інформує ZN.ua.

Лукашенко звинуватив Польщу в підбурюванні до використання ядерної зброї
© Сайт президента Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко звинуватив Польщу в підбурюванні США до застосування ядерної зброї щодо Росії. Про це він сказав в інтерв'ю американській телекомпанії NBC,

«Ви знаєте, головний ініціатор, який робить ставку на застосування ядерної зброї... Не здогадуєтеся, хто? Я вам скажу. Польща. Вона провокує вас - США - на якісь рухи тіла в плані ядерної зброї. технологічна країна, не треба танцювати під дудку божевільних політиків», - цитує Лукашенка «Белта».

Він додав, що в разі застосування ядерної зброї до Польщі «дійде ланцюгова реакція».

Лукашенко стверджує, що російський лідер Владімір Путін ніколи не ставив собі за мету застосувати ядерну зброю в Україні, бо «такої необхідності немає», однак «не треба переходити червону лінію».

«Якщо не дай Бог, буде напад на територію Російської Федерації, у цьому випадку Росія може за необхідності використовувати всі види зброї», - додав білоруський очільник.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
В Лимані ексгумували перші тіла із масових похованьВ Лимані ексгумували перші тіла із масових поховань
Кулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборониКулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони
У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."
Гроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕСГроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС
Опубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мостіОпубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мості
Блок рекламы


Похожие новости
Контртерористичні заходи в Білорусі: Лукашенко та КДБ заперечують слова один одногоКонтртерористичні заходи в Білорусі: Лукашенко та КДБ заперечують слова один одного
Ядерні погрози Кремля: Воллес звинуватив Макрона в переломі єдиного фронтуЯдерні погрози Кремля: Воллес звинуватив Макрона в переломі єдиного фронту
Війська РФ усю ніч атакували Дніпропетровщину з різної зброї, є постраждалий — голова ОВАВійська РФ усю ніч атакували Дніпропетровщину з різної зброї, є постраждалий — голова ОВА
Українські бійці вдарили по чотирьох складах і 30 районах зосередження техніки, зброї та солдатів РФ – ГенштабУкраїнські бійці вдарили по чотирьох складах і 30 районах зосередження техніки, зброї та солдатів РФ – Генштаб
The Guardian: Чи Лукашенко справді втягне Білорусь у війну, в якій Росія вже програє?The Guardian: Чи Лукашенко справді втягне Білорусь у війну, в якій Росія вже програє?
Путін назвав Україну та Польщу «бенефіціарами диверсій» на «Північному потоці»Путін назвав Україну та Польщу «бенефіціарами диверсій» на «Північному потоці»
"Потім захоче країни Балтії та Польщу": Путін із відчаєм шукає переговори, вимоги відомі"Потім захоче країни Балтії та Польщу": Путін із відчаєм шукає переговори, вимоги відомі
Столтенберг оцінив ймовірність використання Росією ядерної зброїСтолтенберг оцінив ймовірність використання Росією ядерної зброї
Росія замість ядерної зброї активізувала Лукашенка, щоб відтягнути ЗСУ — Міноборони ЛитвиРосія замість ядерної зброї активізувала Лукашенка, щоб відтягнути ЗСУ — Міноборони Литви
Лукашенко визначився, звідки на Білорусь готувався нападЛукашенко визначився, звідки на Білорусь готувався напад
Последние новости
Подгружаем последние новости