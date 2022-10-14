Війська РФ можуть втратити здатність до наступу на Донеччині — ISW

Бойовий дух підрозділів РФ падає.

Війська РФ можуть втратити здатність до наступу на Донеччині — ISW
© Минобороны РоSSии/t.me

Погіршення морального духу, дисципліни та боєздатності російських військ у зоні бойових дій в Україні може призвести до тимчасового призупинення наступальних операцій на деяких ділянках. Про це йдеться у звіті західних аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Український Генштаб повідомляв, що, зокрема в Донецькій області, деякі російські підрозділи отримують накази від командирів тимчасово припинити наступальні операції через вкрай низький моральний дух, та погіршення психологічного стану, а також високий рівень дезертирства та невиконання бойових наказів.

На думку аналітиків, така заява Генштабу, ймовірно, відображає той факт, що російські підрозділи дедалі більше деградують, утримуючи відносно невеликі та незначні населені пункти по всій Донецькій області, зокрема, навколо Бахмута. В міру того, як ці підрозділи РФ все більше деградують, вони, ймовірно, перегрупуються з розрізненими бойовими елементами, що може призвести до подальшої деморалізації та неузгодженості у проведенні наступальних операцій.

Призупинення наступальних операцій в районах Донецької області ще більше ускладнить зусилля Росії щодо захоплення територій і, ймовірно, сприятиме подальшому погіршенню морального духу і загальному виснаженню бойових можливостей окупантів.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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