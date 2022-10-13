Результативний удар ЗСУ: 150 знищених окупантів в одному місці – Генштаб

Також українські військові завдали удару по трьох російських ЗРК С-300, інформує ZN.ua.

Результативний удар ЗСУ: 150 знищених окупантів в одному місці – Генштаб
© Facebook/Генштаб ЗСУ

ЗСУ продовжують завдавати прицільних і влучних ударів по російських окупантах. Так, лише в одному місті ЗСУ знищили 150 з них, а в іншому – уразили три зенітно-ракетні комплекси С-300. Через такі випадки в солдатів окупаційної армії вкрай низький бойовий дух. Про це сказано у ранковому зведенні Генштабу за 13 жовтня.

«За наявною інформацією, в районі міста Токмак Запорізької області наші підрозділи уразили три зенітних ракетних комплекси С-300 противника разом з особовим складом. Поранених окупантів перевезено до місцевої лікарні, – сказано у зведенні Генштабу. – В Херсонській області, в результаті точкового вогневого ураження в районі Токарівки втрати противника склали до 150 осіб вбитими».

Також у Генштабі повідомили, що ремонтна база окупантів в районі населеного пункту Каланчак щодня приймає на ремонт до 30 одиниць ушкодженої броньованої техніки. І ще лише та, яка придатна до ремонту.

Через такі втрати та влучні удари ЗСУ у російських військових вкрай низький бойовий дух. Вони часто дезертирують та ігнорують накази, особливо, мобілізовані.

«На окремих напрямках бойових дій, зокрема в Донецькій області, ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва щодо тимчасового припинення наступальних дій. Основною причиною є вкрай низький морально-психологічний стан поповнення, численні факти дезертирства з числа мобілізованих та невиконання бойових наказів», – зазначили також у Генштабі.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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