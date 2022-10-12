Росія замовила 2400 дронів у Ірану: ізраїльський офіцер пояснив, чому в окупантів не може бути такої кількості на даний момент

Росія замовила 2400 дронів у Ірану: ізраїльський офіцер пояснив, чому в окупантів не може бути такої кількості на даний момент

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що лише дронов Shahed Росія замовила в Ірані 2400 одиниць, за даними розвідки, тому важливо також отримати достатню кількість ракет до наданих систем ППО та ПРО.

Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін прокоментував ці дані:

"Перше. Ключове слово тут "замовила". Зеленський не сказав, на який термін це замовлення — чи на рік, чи на десять років.

Друге. Якби в Ірану були такі потужності, то ми побачили б у хуситів реально масове використання цих дронів та підготовку Ізраїлю до захисту від орд сотень та тисяч таких машин. Ні в першому, ні в другому випадку ми не спостерігаємо ні того, ні іншого. Ізраїль взагалі кілька років тому розпустив свої тактичні протиповітряні системи, наприклад, розрахунки ПЗРК. Їх більше нема. Не думаю, що ізраїльські ВПС цілком серйозно збираються ганятися на дорогих F-15 (де сама летомісія теж дорога в плані пального) за копійчаними машинами, які літають зі швидкістю 150–180 км/год.

Іскандер, окупанти, армія Росії

Третє. Найбільш вірогідним мені бачиться те, що РФ таки купили ліцензію і виробляють ці Shahed-136. Не факт, що у самій Росії, до речі. Звідси й ростуть вуха про замовлення на тисячі машин та самобутню назву цих дронів "Герань-2". Особливо з урахуванням невеликих конструктивних змін, що спостерігаються у збитих машинах, ця версія виглядає реальною. І так, економіка РФ може дозволити собі виробництво цих машин тисячами — не за рік, звичайно, і, мабуть, не за два, але впродовж багатьох років цілком».

ППО, дрони, ракети


Алексей Ионов, politeka.net





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