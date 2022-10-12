Студентів-переселенців переведуть на бюджет

Також за державні кошти зможуть отримати освіту діти загиблих захисників, інформує ZN.ua.

Студентів-переселенців переведуть на бюджет
© NTNU, flickr.com

Студентів, які є внутрішньо переміщеними особами, або перебувають на тимчасово окупованих територіях, переведуть на бюджетну форму навчання у вищих навчальних закладах. Відповідне рішення уряд прийняв на засіданні 12 жовтня.

Згідно із документом перевести на навчання за державні кошти наступні категорії студентів планують:

  • осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, території проведення воєнних (бойових) дій або перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);
  • внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з таких територій.

Також навчатись за бюджетні кошти зможуть діти загиблих захисників України, а також учасники бойових дій, особи, що отримали інвалідність внаслідок війни та їхні діти.

Механізм переведення на навчання за державні кошти вищевказаних категорій, буде напрацьований урядом.


Ірина Знась, ZN.ua





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