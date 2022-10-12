ЗСУ просуваються вперед на Луганщині, війська РФ вибудовують багатошарову лінію оборони — Гайдай

За словами голови ОВА, на Луганщині окупанти замінували всю першу ділянку лінії фронту, інформує ZN.ua.

Українські захисники продовжують просуватися вперед на Луганщині. Про це розповів голова ОВА Сергій Гайдай.

«ЗСУ потроху просуваються уперед - наші позиції росіяни обстрілюють переважно із реактивної та ствольної артилерії», - зазначив Гайдай.

За його словами, російські загарбники вибудовують багатошарову лінію оборони на Луганщині, замінували всю першу ділянку лінії фронту.

Крім того, Гайдай розповів, що українські військові вже зіштовхнулися із першою хвилею «частково мобілізованих росіян».

«Це люди цивільних професій, деякі служили в армії – вони зараз найнебезпечніші», - додав він.

Гайдай повідомив, що росіяни під прикриттям виявлення українських ДРГ шукають власних дезертирів.

Також, за словами голови ОВА, люди виїжджають із тимчасово окупованих міст в сільську місцевість, де займають порожні будинки, щоб перезимувати в теплі.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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