«Полювали» за HIMARS: на Харківщині викрили групу зрадників

У Харківській області Служба безпеки України викрила та знешкодила багатофункціональну мережу російських розвідників, які допомагали ворогу прицільно бити по Збройних Силах України.

Затримані, здебільшого, є громадянами України, які діяли на замовлення російської військової розвідки (більш відомої, як ГРУ) та мали широкий спектр завдань.

Зокрема вони:

збирали та передавали інформацію про місцезнаходження Сил оборони України та військової техніки;

коригували дані та звітували про результати російських ракетно-артилерійських ударів;

«полювали» за ракетними системами HIMARS.

«За наявними даними, організаторами мережі є двоє мешканців Харківської області. Вони сформували пул інформаторів із кола своїх знайомих та друзів, яких використовували «в темну», - зазначили в СБУ .

Обидва організатори погодилися на співпрацю з російськими окупантами із ідеологічних міркувань та через обіцянки «високих посад». При цьому за кожну порцію інформації вони отримували грошову винагороду. Водночас син одного із організаторів, який утік на тимчасово окуповану територію, є військовослужбовцем ЗСУ та воює проти нападників.