«Полювали» за HIMARS: на Харківщині викрили групу зрадників

Усі вони перейшли на бік окупантів з ідеологічних міркувань, інформує ZN.ua.

«Полювали» за HIMARS: на Харківщині викрили групу зрадників
© СБУ

У Харківській області Служба безпеки України викрила та знешкодила багатофункціональну мережу російських розвідників, які допомагали ворогу прицільно бити по Збройних Силах України.

Затримані, здебільшого, є громадянами України, які діяли на замовлення російської військової розвідки (більш відомої, як ГРУ) та мали широкий спектр завдань.

Зокрема вони:

  • збирали та передавали інформацію про місцезнаходження Сил оборони України та військової техніки;
  • коригували дані та звітували про результати російських ракетно-артилерійських ударів;
  • «полювали» за ракетними системами HIMARS.

«За наявними даними, організаторами мережі є двоє мешканців Харківської області. Вони сформували пул інформаторів із кола своїх знайомих та друзів, яких використовували «в темну», - зазначили в СБУ.

Обидва організатори погодилися на співпрацю з російськими окупантами із ідеологічних міркувань та через обіцянки «високих посад». При цьому за кожну порцію інформації вони отримували грошову винагороду. Водночас син одного із організаторів, який утік на тимчасово окуповану територію, є військовослужбовцем ЗСУ та воює проти нападників.

Наразі СБУ затримала агента ГРУ, який залишився на території, підконтрольній Україні. Слідчі оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.


Ірина Знась, ZN.ua





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