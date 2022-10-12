WP: Україна хоче повної поразки Росії, і це проблема

Настрої українців йдуть в розріз з тим баченням способу повернути мир, який переслідує адміністрація Байдена, інформує ZN.ua.

WP: Україна хоче повної поразки Росії, і це проблема
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Якщо запитати різних українців, проти кого вони воюють: проти Владіміра Путіна чи всієї Росії, - відповідь буде майже кожного разу одна і та ж. В очах українців цей жахливий конфлікт перетворився в битву цивілізацій.

Вони стверджують, що більшість росіян підтримують жорстоку війну Путіна так само, як німці підтримували Адольфа Гітлера. Тож поки Росія не відмовиться від імперіалістичних мрій, які посіяв Путін, цей конфлікт не можна буде вирішити через переговори, - пише в статті для Washington Post американський журналіст і письменник Девід Ігнатіус.

Він зауважує, що українське бажання абсолютної перемоги можна зрозуміти, зважаючи на те, що країна зазнала різних тяжких атак проти мирного населення. Але це також болюча дилема для адміністрації Джо Байдена. 31 березня в своєму есе для New York Times президент США дав чітко зрозуміти, що його країна прагне «закінчити конфлікт через переговори», після яких Росія виведе свої війська з окупованих територій. Байден добивається української перемоги, але не тотальної поразки Росії.

«Для мене роздуми про кінець цієї війни ставлять поруч два уроки 20 століття, які суперечать один одному. Історики загалом погоджуються, що каральний мир, нав’язаний Німеччині після Першої світової війни, допоміг зловісним нацистським пошукам помсти. Але історики також погоджуються, що недвозначний результат Другої світової війни, згідно з яким Німеччина і Японія були змушені погодитися на безумовну капітуляцію, відкрив можливості для фантастичного повоєнного переродження обох країн», - пише Ігнатіус.


Лесь Димань, ZN.ua





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