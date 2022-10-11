Що робити, якщо зникнуть вода, газ та електрика: пам’ятка від Мінреінтеграції

Виконання рекомендацій може допомогти у скрутній ситуації, а часом - врятувати життя, інформує ZN.ua.

Що робити, якщо зникнуть вода, газ та електрика: пам’ятка від Мінреінтеграції
© КМДА

Органи влади в Україні розповсюджують для громадян роз'яснення про те, як діяти у разі зникнення освітлення, газопостачання та водопостачання. Відповідну пам’ятку, мета якої допомогти, а часом - врятувати життя, розміщено, зокрема, у Телеграм-каналі Мінреінтеграції.

Подібну пам'ятку підготувала також Кіровоградська обласна державна адміністрація.

Громадянам раядять при перепадах або відключенні напруги в електричній мережі:

  • відключити електропобутові прилади;
  • бути обережними, використовуючи для освітлення свічки та сухий спирт;
  • на вулиці не наближатися ближче 5–8 метрів до обірваних або провислих дротів;
  • якщо дріт упав поблизу вас, віддалитися від небезпечної зони дрібними кроками або стрибками (тримаючи ступні ніг разом), щоб уникнути ураження напругою.

У разі відключення води у водопровідній системі:

  • закрити всі відкриті до цього крани;
  • для вживання води та приготування їжі використовувати наявну в продажу питну воду, утримуватися від вживання води з відкритих водойм.

У випадку відключення центрального парового опалення:

  • для обігріву приміщення використовувати електрообігрівальні пристрої тільки заводського виготовлення. Пам’ятати, що опалення квартири за допомогою газової або електричної плити може призвести до трагедії;
  • для збереження в приміщенні тепла заклеїти щілини у вікнах і балконних дверях, закрити їх ковдрами;
  • розмістити усіх членів родини в одній кімнаті, тимчасово закривши інші, та одягнутися тепліше.

У разі аварії на газопроводі систем газопостачання та газифікації:

  • відчувши в приміщенні запах газу, негайно перекрити газовий кран;
  • терміново викликати аварійну газову службу за телефоном 104;
  • не курити, не запалювати сірники чи запальнички, не вмикати світло та електроприлади (найкраще знеструмити всю квартиру, відключивши електроживлення), щоби не спричинити вибух;
  • провітрити усе приміщення, а не тільки загазовану кімнату;
  • покинути приміщення й не заходити туди до усунення аварії.

Нагадаємо, терористи продовжують бити ракетами по об’єктах критичної інфраструктури України. Після вчорашнього масованого удару миттєво залишилися без світла, води та газу сотні тисяч українців у кількох областях.

Наразі тривають роботи по відновленню електро, газо та водопостачання.

За матеріалами: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції) / Кіровоградська обласна державна адміністрація /

Лія Ільченко, ZN.ua





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