Що робити, якщо зникнуть вода, газ та електрика: пам’ятка від Мінреінтеграції
Виконання рекомендацій може допомогти у скрутній ситуації, а часом - врятувати життя, інформує
Органи влади в Україні розповсюджують для громадян роз'яснення про те, як діяти у разі зникнення освітлення, газопостачання та водопостачання. Відповідну пам’ятку, мета якої допомогти, а часом - врятувати життя, розміщено, зокрема, у
Подібну пам'ятку
Громадянам раядять при перепадах або відключенні напруги в електричній мережі:
- відключити електропобутові прилади;
- бути обережними, використовуючи для освітлення свічки та сухий спирт;
- на вулиці не наближатися ближче 5–8 метрів до обірваних або провислих дротів;
- якщо дріт упав поблизу вас, віддалитися від небезпечної зони дрібними кроками або стрибками (тримаючи ступні ніг разом), щоб уникнути ураження напругою.
У разі відключення води у водопровідній системі:
- закрити всі відкриті до цього крани;
- для вживання води та приготування їжі використовувати наявну в продажу питну воду, утримуватися від вживання води з відкритих водойм.
У випадку відключення центрального парового опалення:
- для обігріву приміщення використовувати електрообігрівальні пристрої тільки заводського виготовлення. Пам’ятати, що опалення квартири за допомогою газової або електричної плити може призвести до трагедії;
- для збереження в приміщенні тепла заклеїти щілини у вікнах і балконних дверях, закрити їх ковдрами;
- розмістити усіх членів родини в одній кімнаті, тимчасово закривши інші, та одягнутися тепліше.
У разі аварії на газопроводі систем газопостачання та газифікації:
- відчувши в приміщенні запах газу, негайно перекрити газовий кран;
- терміново викликати аварійну газову службу за телефоном 104;
- не курити, не запалювати сірники чи запальнички, не вмикати світло та електроприлади (найкраще знеструмити всю квартиру, відключивши електроживлення), щоби не спричинити вибух;
- провітрити усе приміщення, а не тільки загазовану кімнату;
- покинути приміщення й не заходити туди до усунення аварії.
Нагадаємо, терористи продовжують бити ракетами по об’єктах критичної інфраструктури України. Після вчорашнього масованого удару миттєво залишилися без світла, води та газу сотні тисяч українців у кількох областях.
Наразі тривають роботи по відновленню електро, газо та водопостачання.