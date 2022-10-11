Що робити, якщо зникнуть вода, газ та електрика: пам’ятка від Мінреінтеграції

Органи влади в Україні розповсюджують для громадян роз'яснення про те, як діяти у разі зникнення освітлення, газопостачання та водопостачання. Відповідну пам’ятку, мета якої допомогти, а часом - врятувати життя, розміщено, зокрема, у Телеграм-каналі Мінреінтеграції.

Подібну пам'ятку підготувала також Кіровоградська обласна державна адміністрація.

Громадянам раядять при перепадах або відключенні напруги в електричній мережі:

відключити електропобутові прилади;

бути обережними, використовуючи для освітлення свічки та сухий спирт;

на вулиці не наближатися ближче 5–8 метрів до обірваних або провислих дротів;

якщо дріт упав поблизу вас, віддалитися від небезпечної зони дрібними кроками або стрибками (тримаючи ступні ніг разом), щоб уникнути ураження напругою.

У разі відключення води у водопровідній системі:

закрити всі відкриті до цього крани;

для вживання води та приготування їжі використовувати наявну в продажу питну воду, утримуватися від вживання води з відкритих водойм.

У випадку відключення центрального парового опалення:

для обігріву приміщення використовувати електрообігрівальні пристрої тільки заводського виготовлення. Пам’ятати, що опалення квартири за допомогою газової або електричної плити може призвести до трагедії;

для збереження в приміщенні тепла заклеїти щілини у вікнах і балконних дверях, закрити їх ковдрами;

розмістити усіх членів родини в одній кімнаті, тимчасово закривши інші, та одягнутися тепліше.

У разі аварії на газопроводі систем газопостачання та газифікації:

відчувши в приміщенні запах газу, негайно перекрити газовий кран;

терміново викликати аварійну газову службу за телефоном 104;

не курити, не запалювати сірники чи запальнички, не вмикати світло та електроприлади (найкраще знеструмити всю квартиру, відключивши електроживлення), щоби не спричинити вибух;

провітрити усе приміщення, а не тільки загазовану кімнату;

покинути приміщення й не заходити туди до усунення аварії.

Нагадаємо, терористи продовжують бити ракетами по об’єктах критичної інфраструктури України. Після вчорашнього масованого удару миттєво залишилися без світла, води та газу сотні тисяч українців у кількох областях.



Наразі тривають роботи по відновленню електро, газо та водопостачання.