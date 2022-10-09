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2022-10-09
Вже дві країни ОДКБ відмовилися брати участь у путінському шабаші: "непорушного братства" не буде
Киргизстан ухвалив рішення скасувати навчання Організації договору про колективну безпеку на своїй території.
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Командно-штабні навчання з миротворчими силами ОДКБ "Непорушне братерство-2022" мали відбутися на території Киргизстану в жовтні.
Раніше стало відомо, що президент Киргизстану Садир Жапаров не брав участі в неформальній зустрічі лідерів СНД у Санкт-Петербурзі, головною подією якої мав бути ювілей путіна і президента Таджикистану Емомалі Рахмона.
Також наприкінці вересня Вірменія також відмовилася від навчань. За офіційною версією – через ситуацію на кордоні з Азербайджаном.
Алексей Ионов, politeka.net