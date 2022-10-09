Новостей.COM ⇒
2022-10-09
Киргизстан відмовився від проведення навчань ОДКБ на своїй території
Командно-штабні навчання були заплановані на жовтень 2022 року, інформує
© st.free-lance.ru
Киргизстан вирішив скасувати навчання ОДКБ на своїй території. Про це заявили у пресслужбі Міністерства оборони країни,
Командно-штабні навчання із миротворчими силами ОДКБ «Непорушне братство-2022» були заплановані на території Киргизстану у жовтні 2022 року. До Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.
Анастасія Гурін, ZN.ua