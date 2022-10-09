Киргизстан відмовився від проведення навчань ОДКБ на своїй території

Командно-штабні навчання були заплановані на жовтень 2022 року, інформує ZN.ua.

Киргизстан відмовився від проведення навчань ОДКБ на своїй території
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Киргизстан вирішив скасувати навчання ОДКБ на своїй території. Про це заявили у пресслужбі Міністерства оборони країни, повідомляє Радио Азаттык.

Командно-штабні навчання із миротворчими силами ОДКБ «Непорушне братство-2022» були заплановані на території Киргизстану у жовтні 2022 року. До Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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