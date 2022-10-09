Окупанти та колаборанти почали тікати з Нової Каховки та Старобільського – Генштаб ЗСУ

У Генштабі також розповіли, як ворог викрадає приватні авто та тисне на малий і середній бізнес, інформує ZN.ua.

Окупанти та колаборанти почали тікати з Нової Каховки та Старобільського – Генштаб ЗСУ
© Getty Images

Російські загарбники налякані успіхами Сил оборони, тому тікають з деяких окупованих населених пунктів, повідомив Генштаб ЗСУ. Зокрема, мова йде про Нову Каховку на Херсонщині та Старобільськ, що в Луганській області.

«Представники окупаційної влади Нової Каховки вивозять свої сім’ї на тимчасово окуповану територію АР Крим. За наявною інформацією, 7 жовтня, колона з 12 мікроавтобусів вибула до міста Севастополь. Схожа ситуація спостерігається і в Луганській області. Так, зі Старобільська почали евакуйовувати колаборантів до Луганська», – зазначили в Генштабі.

Водночас у Мелітополі Запорізької області, за даними Генерального штабу, ворог під виглядом пошуку та боротьби з партизанами обшукує і викрадає приватні авто в гаражних кооперативах.

«Окупанти продовжують тиснути на малий та середній бізнес на тимчасово окупованих територіях. З початку жовтня, у місті Горлівка, податкова інспекція російської федерації розпочала перевірки з подальшим рейдерським захопленням компаній з виявленими порушеннями. Зокрема, це стосується підприємців, які не захотіли перереєстровувати свої компанії відповідно до російського законодавства», – додали в Генштабі.





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