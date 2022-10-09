Ми повинні зберігати холоднокровність, істерика – поганий порадник — німецький генерал оцінив ядерну загрозу з боку РФ

Він вважає, що Україна має виграти війну, бо вже показала неймовірний результат, інформує ZN.ua.

Європа повинна сприймати цілком серйозно ядерні погрози Росії, щоб змогти їм протидіяти, заявив командувач територіального командування Бундесверу генерал Карстен Брейєр в інтерв’ю «Bild am Sonntag».

«Наш спосіб життя, наші цінності, все наше суспільство під загрозою. Якщо ми не хочемо відмовитися від усього цього, ми повинні сприймати ці загрози дуже серйозно. Але ми повинні зберігати холоднокровність і бути розсудливими. Істерика – поганий порадник», - наголосив він.

Відповідаючи на питання, чи здатна Німеччина захистити себе, якщо в цьому виникне потреба, Брейєр відповів, що так та навів приклад України.

«Чи могли б ми подумати, що Україна зможе успішно захиститися від Росії? У військовому плані ми зробили крок вперед. У будь-якому випадку, ми можемо багато зробити для протидії тому впливу, якого ми зараз зазнаємо», - зазначив він.

При цьому генерал зазначив, що Україна повинна виграти війну проти Росії.

«Ми бачимо неймовірно хоробрий народ, який протистоїть російському агресору на всіх рівнях. Ми бачимо неймовірно хоробрих і кмітливих бойових військових, які зараз досягають великих успіхів завдяки вражаючим і важливим завоюванням місцевості. Це оптимістично. Україна повинна виграти цю війну», - заявив Брейєр.


Ірина Знась, ZN.ua





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