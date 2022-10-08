Прокремлівським ЗМІ вже роздали "методички" для коментарів по Кримському мосту: головні тези

Такі "рекомендації" вже активно використовують тамтешні інформаційні ресурси, інформує ZN.ua.

Адміністрація президента Владіміра Путіна вже розіслала російським пропагандистам та держагентствам рекомендації для коментарів на тему сьогоднішніх вибухів на Кримському мосту. Про це пише видання "Медуза".

Головні тези з кремлівської "методички":

  • наголошувати, що міст не зруйновано, а всього лише пошкоджено полотно на автомобільній та залізничній частинах;
  • підготовка до відновлювальних робіт уже розпочалася;
  • мінтрансом запущено нові логістичні маршрути;
  • запрацювала Керченська поромна переправа.

Зважаючи на повідомлення таких провладних російських ЗМІ як "РИА Новости" і ТАСС, "методичка" вже активно використовується.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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