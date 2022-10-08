Прокремлівським ЗМІ вже роздали "методички" для коментарів по Кримському мосту: головні тези

Адміністрація президента Владіміра Путіна вже розіслала російським пропагандистам та держагентствам рекомендації для коментарів на тему сьогоднішніх вибухів на Кримському мосту. Про це пише видання "Медуза" .

Головні тези з кремлівської "методички":

наголошувати, що міст не зруйновано, а всього лише пошкоджено полотно на автомобільній та залізничній частинах;

підготовка до відновлювальних робіт уже розпочалася;

мінтрансом запущено нові логістичні маршрути;

запрацювала Керченська поромна переправа.

Зважаючи на повідомлення таких провладних російських ЗМІ як "РИА Новости" і ТАСС, "методичка" вже активно використовується.