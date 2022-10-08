Протести в Ірані – цього разу жертвою силовиків стала 16-річна дівчинка

Під час протестів молоді в Ірані через смерть у поліцейській дільниці 22-річної Махси Аміні, затриманої поліцією вдач за "неправильне" носіння хіджабу, загинула 16-річна Ніка Шакарамі, інформує ZN.ua.

Протести в Ірані – цього разу жертвою силовиків стала 16-річна дівчинка
© Hossein Abedini / Twitter

У п'ятницю, 7 жовтня, мати 16-річної іранської дівчини Нікі Шакарамі заперечила офіційні заяви про те, що її дочка впала з високої будівлі. Вона заявила, що дівчинка загинула від ударів по голові під час придушення протестів проти хіджабу, що вирують у країні, повідомляє AP NEWS.

Насрін Шакарамі також заявила, що влада тримала смерть її дочки Нікі в секреті протягом дев'яти днів, а потім забрала тіло з моргу, щоб поховати його у віддаленому районі, попри бажання сім'ї.

У четвер вбита горем мати виступила з відеозверненням на Радіо Фарда, перськомовному відділенні станції Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, що фінансується США.

Ніка Шакарамі стала останньою іконою протестів, які розглядаються як найсерйозніша загроза правлячій еліті Ірану за останні роки. Спроби влади останніми днями уявити смерть підлітка як нещасний випадок можуть свідчити, що цей інцидент розпалює ще більший гнів іранців проти уряду.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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