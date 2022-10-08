З останнім днем народження: як Путіна "привітали" із 70-річчям

Кремлівському диктатору Володимиру Путіну 7 жовтня виповнилося 70 років. У соцмережах його "щиро" вітають і створюють величезну кількість мемів із "теплими" побажаннями відзначити свій останній день народження.

"Апостроф" зібрав найяскравіші фотожаби та реакцію світу на ювілей кривавого російського диктатора.

Зокрема, в мережі подумали про те, як би Путіна привітав з днем народження Валерій Залужний і задумалися про те, що свіжого Володю вже давно зачекалися в Мавзолеї.