З останнім днем народження: як Путіна "привітали" із 70-річчям

Кремлівському диктатору Володимиру Путіну 7 жовтня виповнилося 70 років. У соцмережах його "щиро" вітають і створюють величезну кількість мемів із "теплими" побажаннями відзначити свій останній день народження.

"Апостроф" зібрав найяскравіші фотожаби та реакцію світу на ювілей кривавого російського диктатора.

Зокрема, в мережі подумали про те, як би Путіна привітав з днем народження Валерій Залужний і задумалися про те, що свіжого Володю вже давно зачекалися в Мавзолеї.

Окрім того, біля посольства РФ у Празі з'явився Путін у труні, якому, до того ж, - побажали довгих років в'язниці, інформує Апостроф.


Інна Погрібна, Апостроф





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