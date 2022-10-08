У Запоріжжі з-під завалів дістали тіла 14-х загиблих

У Запоріжжі зросла кількість жертв ракетного удару 6 жовтня, з-під завалів дістали тіла 14 загиблих, повідомляє в.о. мера міста Анатолій Куртєв. Розбір завалів на місцях влучань триває.

«Невтішні звістки продовжують надходити до нас з розбору завалів на будинках, які постраждали від учорашньої атаки. На цей час кількість загиблих збільшилася вже до чотирнадцяти», - пише Крутєв у Telegram.

Станом на ранок 7 жовтня рятувальники дістали з-під завалів 21 людину, ще 15 вважалися зниклими безвісти. До лікарень потрапили 13 запорожців, серед постраждалих є діти.

Куртєв подякував містянам, які допомагають рятувальникам ліквідовувати наслідки ударів, та висловив співчуття усім, хто втратив своїх рідних та близьких.