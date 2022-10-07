Петиція про позбавлення громадянства судді Львова у рекордні терміни набрала необхідну кількість підписів

Петиція про позбавлення громадянства Голови Касаційного господарського суду в складі Верховного суду України Богдана Львова, у якого знайшли російський паспорт у рекордні терміни, менш ніж за 5 днів набрала необхідні 25 тисяч підписів.

Авторкою петиції є відома військова, волонтерка, та депутатка Київради Аліна Михайлова . У своїй петиції вона закликає перевірити викладені журналістами факти та у разі їх підтвердження позбавити громадянства суддю.

«Закликаю Президента України Володимира Зеленського ініціювати проведення перевірки відповідними державними органами та у разі підтвердження оприлюднених журналістами фактів скористатись своїми повноваженнями і припинити громадянство Богдана Львова», - йдеться в петиції.

Тепер петицію має розгляну ти президент України Володимир Зеленський.