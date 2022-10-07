Петиція про позбавлення громадянства судді Львова у рекордні терміни набрала необхідну кількість підписів

Тепер на неї має відреагувати президент України

Петиція про позбавлення громадянства судді Львова у рекордні терміни набрала необхідну кількість підписів
Богдана Львова можуть позбавити громадянства
© Alina Mykhailova/Facebook

Петиція про позбавлення громадянства Голови Касаційного господарського суду в складі Верховного суду України Богдана Львова, у якого знайшли російський паспорт у рекордні терміни, менш ніж за 5 днів набрала необхідні 25 тисяч підписів.

Авторкою петиції є відома військова, волонтерка, та депутатка Київради Аліна Михайлова. У своїй петиції вона закликає перевірити викладені журналістами факти та у разі їх підтвердження позбавити громадянства суддю.

«Закликаю Президента України Володимира Зеленського ініціювати проведення перевірки відповідними державними органами та у разі підтвердження оприлюднених журналістами фактів скористатись своїми повноваженнями і припинити громадянство Богдана Львова», - йдеться в петиції.

Тепер петицію має розгляну ти президент України Володимир Зеленський.

«Ця історія показала, що для українців є неприйнятним і огидним наявність у українського судді російського громадянства. Тим більше судді Верховного Суду. На щастя, вже колишнього судді. Тепер очікуємо від Президента Зеленського відповідної реакції і припинення українського громадянства Богдана Львова. Це абсолютно логічний крок. Бо тут справа не тільки у самому судді. Це запобіжник на майбутнє. Кожен зрадник/зрадниця, що захоче собі паспорт з двоголовою куркою, має розуміти, чим все закінчиться», - так прокоментували петицію у Центрі протидії корупції.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
Україна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – КулібаУкраїна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – Куліба
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для УкраїниВікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України
В Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" ПутінаВ Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" Путіна
Блок рекламы


Похожие новости
Князєв щодо суддів ВСУ: потрібно виявити людей, які потенційно можуть працювати не на УкраїнуКнязєв щодо суддів ВСУ: потрібно виявити людей, які потенційно можуть працювати не на Україну
"Це не випадкове влучання": зросла кількість жертв обстрілу багатоповерхівок у центрі Запоріжжя"Це не випадкове влучання": зросла кількість жертв обстрілу багатоповерхівок у центрі Запоріжжя
Петиція про можливість виїзду з України студентам-чоловікам набрала 25 тисяч голосівПетиція про можливість виїзду з України студентам-чоловікам набрала 25 тисяч голосів
Суддю Богдана Львова, який має російське громадянство, врятували від звільненняСуддю Богдана Львова, який має російське громадянство, врятували від звільнення
В Україні зросла кількість людей, які б проголосували за вступ до НАТО – опитуванняВ Україні зросла кількість людей, які б проголосували за вступ до НАТО – опитування
РФ сильно применшує кількість своїх втрат, серед нових мобілізованих також буде багато загиблих – БутусовРФ сильно применшує кількість своїх втрат, серед нових мобілізованих також буде багато загиблих – Бутусов
Frontex: За останній тиждень кількість росіян, які перетнули кордони ЄС, зросла на 30%Frontex: За останній тиждень кількість росіян, які перетнули кордони ЄС, зросла на 30%
В ОП назвали кількість звільнених населених пунктів Харківщини з початку контрнаступу ЗСУВ ОП назвали кількість звільнених населених пунктів Харківщини з початку контрнаступу ЗСУ
Справу Вовка продовжують затягувати: ВАКС відвів одну з суддівСправу Вовка продовжують затягувати: ВАКС відвів одну з суддів
Кількість без якості: ISW пояснили, чому «часткова мобілізація» Путіну не допоможеКількість без якості: ISW пояснили, чому «часткова мобілізація» Путіну не допоможе
Последние новости
Подгружаем последние новости