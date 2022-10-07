Петиція про позбавлення громадянства судді Львова у рекордні терміни набрала необхідну кількість підписів
Тепер на неї має відреагувати президент України
Петиція про позбавлення громадянства Голови Касаційного господарського суду в складі Верховного суду України Богдана Львова, у якого знайшли російський паспорт у рекордні терміни, менш ніж за 5 днів набрала необхідні 25 тисяч підписів.
Авторкою петиції є відома військова, волонтерка, та депутатка Київради
«Закликаю Президента України Володимира Зеленського ініціювати проведення перевірки відповідними державними органами та у разі підтвердження оприлюднених журналістами фактів скористатись своїми повноваженнями і припинити громадянство Богдана Львова», -
Тепер петицію має розгляну ти президент України Володимир Зеленський.
«Ця історія показала, що для українців є неприйнятним і огидним наявність у українського судді російського громадянства. Тим більше судді Верховного Суду. На щастя, вже колишнього судді. Тепер очікуємо від Президента Зеленського відповідної реакції і припинення українського громадянства Богдана Львова. Це абсолютно логічний крок. Бо тут справа не тільки у самому судді. Це запобіжник на майбутнє. Кожен зрадник/зрадниця, що захоче собі паспорт з двоголовою куркою, має розуміти, чим все закінчиться», - так