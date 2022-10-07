Шмигаль на Празькому форумі: найважливішим завданням є демілітаризація та повернення повного контролю над ЗАЕС

Зменшення залежності від російських енергоресурсів є критично важливими кроками, які кожна країна Європи має зробити вже зараз, інформує ZN.ua.

Шмигаль на Празькому форумі: найважливішим завданням є демілітаризація та повернення повного контролю над ЗАЕС

На полях Європейського політичного співтовариства у Празі обговорили у широкому колі енергетичні виклики, повідомляє у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він перебуває у столиці Чехії на першому настановному саміті Європейського політичного співтовариства (European Political Community — EPC), який зібрав лідерів 44 держав. Президент України Володимир Зеленський виступив перед учасниками форуму з відеозв'язку.

Ось як сформулював проблеми, які обговорював із європейськими лідерами глава українського уряду.

На сьогоднішній день найважливішим завданням є демілітаризація та повернення повного контролю України над Запорізькою АЕС. Нарощування військової присутності на станції, удари по ядерних об'єктах та викрадення персоналу станції – це всі злочини, за які росія має відповісти. Необхідно направити до ЗАЕС спеціальну місію ЄС та ООН, метою якої стане демілітаризація станції та 30-кілометрової зони навколо.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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