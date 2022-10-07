Шмигаль на Празькому форумі: найважливішим завданням є демілітаризація та повернення повного контролю над ЗАЕС

На полях Європейського політичного співтовариства у Празі обговорили у широкому колі енергетичні виклики, повідомляє у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль .

Він перебуває у столиці Чехії на першому настановному саміті Європейського політичного співтовариства (European Political Community — EPC), який зібрав лідерів 44 держав. Президент України Володимир Зеленський виступив перед учасниками форуму з відеозв'язку.

Ось як сформулював проблеми, які обговорював із європейськими лідерами глава українського уряду.