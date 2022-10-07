На Алясці затримали чоловіків з Чукотки, які втекли від мобілізації

На Алясці затримали росіян, які човном втекли з Чукотки, побоюючись мобілізації. Про це повідомляє Alaska's News Source.

Двох росіян, які, за їх власним зізнанням, човном прибули з Чукотки, затримали на острові Святого Лаврентія, що належить штату Аляска.

За словами місцевих, чоловіки розповіли, що прибули з селища Егвекінот на Чукотці, яке від острова Святого Лаврентія відділяє приблизно 500 кілометрів морем. Чоловіки повідомили, що вирішили втекти до Аляски від служби в армії.

Наразі обох затримано. Представники Міністерства внутрішньої безпеки з’ясовують всі обставини перетину чоловіками кордону.

У свою чергу, Губернатор Аляски Майк Данліві вважає, що цей епізод є одиничним і наразі вони не очікують потоку нелегальних мігрантів з РФ .

«Ці двоє, які прибули з Росії на човні та були затримані в Гамбеллі, наразі перебувають в Анкоріджі, ними займаються федеральні органи», — сказав Данліві.